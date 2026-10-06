Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde motosiklet ile tırın çarpışması sonucu 16 yaşındaki Bulut Akyüz yaşamını yitirdi.

Kaza, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 Karayolu’nun Gömeç ilçesi Burhaniye çıkışında meydana geldi. Bulut Akyüz yönetimindeki motosiklet, seyir halindeki bir tırla çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosikletten savrularak tırın altında kalan Akyüz, olay yerinde hayatını kaybetti.

KÜÇÜK YAŞTA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMUŞTU

Ayvalık’ta yaşayan Akyüz’ün aynı zamanda MMA sporcusu olduğu belirtildi. Genç sporcunun henüz 10 yaşındayken kafes dövüşü ve judo branşlarında Türkiye birincilikleri kazandığı öğrenildi.

Akyüz’ün ölümü ailesi, yakınları ve spor camiasında üzüntüye neden olurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.