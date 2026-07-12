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Kaynak: İHA

Hatay’ın Kumlu ilçesi, 16 yaşındaki Hacer D.’nin kaybolmasıyla büyük bir endişe yaşadı.

Akpınar Mahallesi’nde yaşayan Hacer D., ailesinin evde olmadığı sırada geride bir mektup bırakarak ortadan kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EVE DÖNDÜKLERİNDE KIZLARINI BULAMADILAR

Edinilen bilgilere göre, baba Ahmet ve anne S.D., 9 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında düğüne katılmak için evden ayrıldı.

Gece saatlerinde eve dönen aile, 16 yaşındaki kızları Hacer’i evde bulamayınca telefonla ulaşmaya çalıştı. Kızlarından haber alamayan aile, evde buldukları mektup üzerine genç kızın kaybolduğunu fark etti.

Bunun üzerine jandarma ekiplerine haber verildi ve Hacer D.’nin bulunması için çalışma başlatıldı.

ANNE S.D.’DEN KIZINA ÇAĞRI

Kızının hayatından endişe eden anne S.D., Hacer’in saf ve çabuk kandırılabilen bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Kızının sosyal medyayı çok iyi kullanamadığını ve zaman zaman çocukça davranışlar sergilediğini belirten anne, kötü bir durum yaşamasından korktuğunu ifade etti.

Anne S.D., kızına seslenerek şu çağrıyı yaptı:

“Kızım beni görüyorsan, duyuyorsan Allah rızası için haber ver. Zorla tutuluyorsan haber ver kızım, korkma. Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz.”

JANDARMA EKİPLERİ ARAMA BAŞLATTI

İhbar üzerine Akpınar Mahallesi’ne gelen jandarma ekipleri, genç kızın bıraktığı mektubu incelemeye aldı.

Hacer D.’nin bulunması için bölgede arama çalışmaları ve teknik takip faaliyetleri başlatılırken, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.