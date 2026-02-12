Edirne’de lise bahçesinde Gülden Coni’yi (16), 30 bıçak darbesiyle öldüren E.A. (15)'ya Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Eylül’de görülen ikinci duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından heyet, E.A.'nın 15 yaşında olması nedeniyle cezayı indirip, 'Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapis verdi. E.A. hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

‘Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan yerel mahkemenin indirimsiz 20 yıl hapis cezası verdiği kararın istinafta bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, E.A. hakkında ‘tasarlayarak’ hükmünü kaldırıp, ‘Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan 19 yıl hapis cezası verdi. Duruşmanın ardından adliye önünde gözyaşları döken Gülden'in annesi ile ablası karara tepki gösterdi.

‘KARDEŞİMİN KANI YERDE KALDI’

Duruşmanın ardından Gülden Coni’nin ablası Nurhan Alüzrek, adliye önünde ağlayarak karara tepki gösterdi. ‘Adalet yok’ diye bağıran Alüzrek’i, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Alüzrek, “Mahşerde hepsinden tek tek hesap sorulacak. Bu kanunları çıkaranların hepsinin hesabı sorulacak. Böyle bir şey yok. 15 yaşında küçücük bir kızı toprağa koyduk biz. 30 bıçak darbesiyle, planlı bir şekilde, kardeşime eziyet çektirdi. Aldığı ceza 19 sene. Daha önce 20 sene almıştı. 1 sene düşürüldü. Yatacağı maksimum ceza 8 yıl. Yani 8 yıl sonra katili yeniden burada yaşamaya devam edecek, hiçbir şey olmamış gibi, kardeşimi katletmemiş gibi tekrardan gelecek. Bu yasalar benim ailemi katil olmaya sürüklüyor. Neymiş? O suça sürüklenen çocukmuş. O çocuk hiç plan yapmamış, 30 bıçak darbesi vurmamış, kardeşimi öldürmemiş. 8 sene yatıp çıkacak. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum” dedi.

MİNGUZZİ’NİN ANNESİNİN OMZUNDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Abla Alüzrek, dakikalarca Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin omzunda gözyaşı döktü.

Öte yandan vatandaşlar yetkililere sık sık kadına şiddet ve kadın cinayetleri olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkil etmesi için 'caydırıcı cezalar' verilmesi için çağrıda bulunuyor.