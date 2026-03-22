Saat 02.00 civarında park halindeki otomobilde hareketsiz bir genç gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHTİMALLER ARASINDA ÇAKMAK GAZI VAR

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Muhammet Mete M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun çakmak gazı soluması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Jandarma ekipleri, olayın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Muhammet Mete M.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.