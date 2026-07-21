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Giresun / Hüseyin Kıdık / Yeniçağ



Giresun’un Görele ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bölgenin kültürel mirasının en önemli simgelerinden biri olan 16. Uluslararası Kemençe ve Horon Festivali, coşkulu bir açılışla başladı.

Görele’nin kemençe ve horon kültürünü ulusal ve uluslararası platformda tanıtmayı amaçlayan festival, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Açılış programına katılan Kolombiyalı halk dansları ekibi ve turistler, yöresel gösterileriyle festivale ayrı bir renk kattı. Farklı kültürlerin aynı sahnede buluştuğu etkinlikte, Göreleliler ve misafirler horon halkasında bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik mesajı verdi.

Festival kapsamında düzenlenecek konserler, halk oyunları gösterileri, kültürel etkinlikler ve çeşitli organizasyonlarla Görele’nin köklü gelenekleri yaşatılırken, ilçenin turizm potansiyelinin de ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalin açılışında, kemençenin ezgileri eşliğinde horonlar durmaksızın oynanırken, yurt dışından gelen konukların gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkı sunan 16. Uluslararası Kemençe ve Horon Festivali, önümüzdeki günlerde de birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek.