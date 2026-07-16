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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 16 Temmuz 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

DEM PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE ÖCALAN TALEBİ: İŞTE GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Buldan ziyaret sonrası “İçeriğe dair bilgi vermeyeceğiz” derken görüşmenin detaylarına YENİÇAĞ ulaştı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN PARTİSİNE KATILACAK VEKİL SAYISI ORTAYA ÇIKTI: İŞTE O İSİMLER

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası siyaset kulisleri hareketlendi. İddialara göre Özgür Özel liderliğinde kurulması planlanan yeni partiye yaklaşık 45 milletvekilinin katılması beklenirken, temmuz sonu ve ağustos başı kritik tarih olarak öne çıkıyor.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILAN NASUH MAHRUKİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde, 15 Temmuz'da yaptığı paylaşım sebebiyle hakkında soruşturma açılan AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki gözaltına alındı.

ERDOĞAN'DAN PARTİ İÇİ KRİZE SERT MÜDAHALE: 3 MADDELİK ULTİMATOM VERDİ

AK Parti milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının dile getirdiği "Size ve kabineye ulaşılamıyor" sitemi ile bürokrasiye yönelik eleştirilerin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sürece noktayı koydu.

YUNUS EMRE VAKFI'NIN ESKİ BAŞKANI ŞEREF ATEŞ ADLİ KONTROL İLE SERBEST: YOLSUZLUKLARI İLK YENİÇAĞ DUYURMUŞTU

Kültür Bakanlığı'na bağlı Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluklar nedeniyle bir yıldır tutuklu bulunan vakfın eski başkanı Şeref Ateş hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliye kararı verildi. Ateş'in yolsuzluklarını Türkiye'ye üç yıl önce ilk kez YENİÇAĞ'dan okumuştu.

MSB'DEN YENİ S-400 AÇIKLAMASI: BAŞKA BİR ÜLKEYE GÖNDERİLMESİ GÜNDEMDEYDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin envanterinde bulunan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakanlık, sistemlerle ilgili sürecin çok yönlü şekilde devam ettiğini belirterek, somut gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİRECEK İDDİA: ÇANKAYA BELEDİYESİ OPERASYONU GÖZ GÖRE GÖRE Mİ GELDİ?

Independent Türkçe yazarı Gürbüz Evren, Çankaya Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından kaleme aldığı yazısında, sürecin Ankara kulislerinde ve CHP genel merkezinde aylardır bilindiğini ileri sürdü.

ÜNLÜLERE YENİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: İLYAS YALÇINTAŞ VE SILA DAHİL 25 KİŞİYE GÖZALTI

YAZAR

ARSLAN BULUT: FETÖ, AKP’NİN YAKIT TANKIYDI

DÜNYA – YENİÇAĞ

BM’NİN GÜNDEMİNDE KIBRIS VAR: GÖZLER KRİTİK TOPLANTIDA

BM Güvenlik Konseyi, bugün Kıbrıs meselesini kapalı oturumda görüşecek. Gözler, atılacak yeni diplomatik adımlara kilitlenmişken konseyin, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kıbrıs’a ilişkin raporunu ele alacağı bildirildi.

BİNLERCE YILLIK TARİHİ ESERLER HOLLYWOOD YILDIZLARININ BOYNUNDA: TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İran’dan Hindistan’a kadar, müzelerde sergilenmesi gereken halkların kültürel mirasları, Hollywood yıldızlarının boyun ve kulaklarında sergileniyor. Son dönemde, Batılı ünlü oyuncuların binlerce yıllık tarihi eserleri aksesuar olarak kullanarak kameraların karşısına çıkmasına tepkiler yağıyor.

ABD İRAN’DA İLK KEZ BU NOKTALARI HEDEF ALDI: PETROL FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ

ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırılar devam ederken ABD ilk kez Tahran ve çevresini hedef aldı. İran ise, kendisine yönelen saldırılara İHA’larla karşılık verirken bölgedeki çatışma ortamı petrol fiyatlarını yeniden yükselişe geçirdi.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

AK PARTİLİ MEHMET ÖZHASEKİ YOKSULLUKLA MÜCADELENİN FORMÜLÜNÜ BULDU: ETTE "KOKU" DÖNEMİ BAŞLADI

AK Partili eski bakan Mehmet Özhaseki, yoksullukla mücadelede yeni bir dönemi başlattı. Restoran açılışında etin kokusunu alıp gelen fakirlerin geri çevrilmemesini isteyen Özhaseki, "Parasını gelin bizden alın" dedi.

SGK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN AÇIKLADI: BU DURUMDA OLAN EMEKLİNİN MAAŞI KESİLECEK

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik sonrası çalışmayı düşünen milyonlarca vatandaşı uyardı. Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) uygulamasının sanıldığı gibi her emekli için geçerli olmadığını belirten Erdursun, "Aynı gün emekli olan iki kişiden birinin maaşı kesilmeyebilir'' dedi.

KAPTAN MUSTAFA CAN İTO BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLADI: 'İSTANBUL'UN TÜCCARI YENİDEN SÖZ SAHİBİ OLACAK'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanlığına adaylığını açıklayan iş insanı Kaptan Mustafa Can, şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik vurgusu yaptı. Yaklaşık 800 bin üyeye sahip İTO'da değişim çağrısında bulunan Can, "Bu oda birkaç kişinin değil, hepimizin odasıdır" dedi.

TRENDYOL VE GETİR'İN ARDINDAN SIRA ONDA: YEMEKSEPETİ EL DEĞİŞTİRİYOR

Trendyol ve Getir'in ardından Uber şimdi, yaklaşık 12,5 milyar euroluk anlaşmayla Yemek Sepeti'nin sahibi olan Delivery Hero'yu bünyesine katıyor. Anlaşmayla birlikte Yemek Sepeti de dolaylı olarak Uber çatısına girerken, şirketin faaliyet ağı dört kıtada önemli ölçüde genişleyecek.

SPK'DAN MİLYONLARCA YATIRIMCIYI İLGİLENDİREN KARAR: E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

SPK'nın Resmî Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemesiyle, zamanaşımına uğrayan yatırımcı varlıklarının iadesinde e-Devlet dönemi başladı. Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin varlıkları da haciz ve iflas işlemlerine karşı koruma altına alındı.

SPOR - YENİÇAĞ

MAURO ICARDİ’NİN MİRASI: İŞTE UNUTULMAZ GALATASARAY KARİYERİ

MAURO ICARDİ’NİN MİRASI: İŞTE UNUTULMAZ GALATASARAY KARİYERİ