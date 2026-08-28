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Üniversite eğitimi almak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ilk kez İstanbul’a gelen genç kadınlar için heyecan verici ve kapsayıcı bir destek projesi hayata geçiriliyor. İstanbul Vakfı, eğitim hayatına adım atan genç kadınların karşılaşabileceği finansal, sosyal ve kültürel zorlukları hafifletmek hedefiyle dev bir dayanışma hareketi başlattı.

İstanbul Valiliği onaylı olarak yürütülen Sen Oku Biz Yanındayız isimli bu anlamlı kampanya, üniversiteli genç kadınların sadece derslerine odaklanabilmelerini ve büyük şehirde güvenle var olabilmelerini amaçlıyor. İstanbul Vakfı, bu girişimle kentteki eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve genç kadınların potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarmalarına katkı sunmayı hedefliyor.

Sen Oku Biz Yanındayız kampanyasının bağış toplama süreci, müzik dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren özel bir etkinlikle taçlanıyor. Kampanyanın tanıtım lansmanı niteliğini de taşıyan Şarkılarla İstanbul’da Yanındayız konseri, 1 Eylül tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

Aynı zamanda dayanışmanın simgesi haline gelen bu anlamlı gecede tam 16 kadın sanatçı, üniversiteli genç kadınların eğitim yolculuğuna katkı sağlamak üzere aynı sahneyi paylaşacak. Sanatın ve müziğin birleştirici gücü, gençlerin daha aydınlık bir geleceğe adım atabilmesi için Harbiye’nin tarihi atmosferinde yankılanacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nun büyülü ortamında gerçekleşecek bu muazzam konserde müzikseverlerle buluşacak sanatçılar arasında Aylin Aslım, Ceren Gündoğdu, Ceylan Ertem, Deniz Tekin, Dicle Olcay, Dilhan Şeşen, Eda Baba, Gaye Su Akyol, Gülinler, Kalben, İstanbulites, Nilipek., Nova Norda ve Yasemin Mori yer alıyor.

Elde edilecek tüm gelirin Sen Oku Biz Yanındayız kampanyasına aktarılacağı bu tarihi konserin biletleri Biletix ve Passo platformları üzerinden satışa sunuldu. Etkinliğe katılan her bir dinleyici, genç kadınların eğitimine, barınmasına ve kitaplarına doğrudan katkıda bulunarak dayanışmanın bir parçası haline gelecek.

İstanbul Vakfı, kampanyayı kurgulamadan önce akademik bir yaklaşımla sahadaki durumu tespit etmek adına kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Farklı şehirlerden eğitim amacıyla İstanbul’a yerleşen 417 genç kadının katılımıyla yapılan Üniversiteli Genç Kadınların Sesinden İstanbul araştırması, dikkat çekici verileri ortaya koydu.

Söz konusu araştırmada gençlerin şehirdeki günlük yaşam tecrübeleri, barınma olanakları, kişisel güvenlik kaygıları, şehre ait hissetme durumları, sosyal yardım mekanizmalarına erişim imkanları, sosyal ile kültürel hayata katılımları ve gelecek kariyer beklentileri ayrıntılı bir şekilde incelendi.

ARAŞTIRMADAN ÖNE ÇIKAN YÜREK BURKAN İSTATİSTİKLER

Araştırma sonuçları, İstanbul’da okuyan genç kadınların özellikle ekonomik kısıtlar ve gelecek kaygısı nedeniyle ciddi baskı altında olduğunu kanıtlıyor. Elde edilen bulgulara göre:

Katılımcıların yüzde 60 gibi büyük bir oranı mezun olduktan sonra yaşamlarını İstanbul’da sürdürmek istediğini ifade ediyor ancak bu gruptan yalnızca yüzde 36’lık bir kesim mezuniyet sonrası iş bulabileceğine inanıyor.

Genç kadınların yüzde 45’i, son altı aylık zaman diliminde kendi maddi imkanlarıyla sinema, tiyatro veya konser gibi hiçbir kültür ile sanat etkinliğine bilet alamadığını vurguluyor.

Barınma giderleri harç tutulduğunda, aylık 20 bin Türk Lirası ve altındaki bütçeyle geçinmek zorunda kalan öğrencilerin oranı ise yüzde 90 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşıyor.

Genç Kadınlara Dört Ana Başlık Altında Bütüncül Destek

İstanbul Vakfı tarafından yapılan resmi açıklamada, yürütülen saha araştırmasında belirginleşen ihtiyaçlar doğrultusunda özel bir yardım modeli geliştirildiği aktarıldı. Genç kadınların İstanbul’daki eğitim ve yaşam serüvenlerini bütüncül bir yaklaşımla desteklemek amacıyla oluşturulan Sen Oku Biz Yanındayız kampanyası, temel olarak dört ana alanda çözümler üretiyor:

Barınma Bursu: Büyükşehirde güvenli ve nitelikli barınma imkanına erişmekte güçlük çeken öğrencilere barınma masraflarını karşılayacak finansal destek sağlanacak.

Eğitim Bursu: Gençlerin akademik hayatlarını kesintisiz ve finansal kaygı duymadan sürdürebilmeleri için düzenli nakdi burs imkanı verilecek.

Kitap Bursu: Ders materyalleri, akademik kaynaklar ve kişisel gelişim kitaplarına erişimi kolaylaştırmak üzere öğrencilere materyal desteği sunulacak.

İstanbul’a Uyum Programları: Şehre yeni gelen gençlerin İstanbul’un sosyo-kültürel dokusunu tanımaları, kentin sunduğu kamusal ile sosyal olanaklardan faydalanmaları, güvenli ağlar kurmaları ve akran dayanışmasını geliştirmeleri amacıyla uyum etkinlikleri organize edilecek.