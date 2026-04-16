YENİÇAĞ - 16 Nisan 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA KRİTİK ZİRVE SONA ERDİ: OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ KARARLAR

Türkiye 2 gündür okul saldırılarıyla çalkalanıyor. Önce Şanlıurfa ardından Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği olaylar okullardaki güvenlik zafiyetlerini ortaya çıkardı. Tedbirler yine her şey olup bittikten sonra alınmaya başlandı.

AKIN GÜRLEK DUYURDU: OKULLARI HEDEF GÖSTEREN 67 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarıyla ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin, "55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır." dedi.

SALDIRGANIN BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: OĞLUM YÖNLENDİRİLDİ

Kahramanmaraş okul katliamını yapan saldırganın 1. Derece Emniyet Müdürü babası Uğur Mersinli'nin ifadesine ulaşıldı. Mersinli'nin ifadesinde, psikolog uyarısına rağmen oğlunu resmi emniyet poligonuna götürerek silahla atış yaptırdığı ortaya çıktı.

YUSUF TEKİN'İN İSTİFASI İSTENİYOR

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Siyasiler son yaşanan olaylarda Yusuf Tekin'in sorumluluğuna dikkat çekiyor.

NEVZAT BAHTİYAR'A 17 YIL HAPİS CEZASI

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verildi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NA HAPİS İSTEMİ

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ALTIN PİYASAYI YAKIP KAVURACAK: SELÇUK GEÇER ‘SABAH UYANDIĞINIZDA’ DEDİ

Ekonomist Selçuk Geçer, altın ve gümüş piyasalarına yönelik merakla beklenen değerlendirmelerini paylaştı. Yatırımcıların "Ne olacak?" sorusuna yanıt veren Geçer, kısa vadeli beklentilerini ve gram altın için işaret ettiği dikkat çekici fiyat hedeflerini açıkladı.

MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ? DEV FİNANS KURULUŞU TÜRKİYE ANALİZİNİ AÇIKLADI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten Türkiye ile ilgili açıklamalar geldi. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales Merkez Bankası’nın faizi indirmesini beklemediklerini belirterek rezervlerdeki toparlanmaya dikkat çekti.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL MARKASI HANGİSİ? TÜİK AÇIKLADI

TÜİK Mart 2026 verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyonu aştı. Aylık yüzde 31,3 artışın yaşandığı Mart ayında en çok tercih edilen marka Renault olurken, gri renk yine zirveyi kaptı.

ALTIN DEĞERİNDE HASAT BAŞLADI: ERİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Mersin'in Silifke ilçesinin erik bahçelerinde hasat başladı ve fiyatlar rekor kırıyor. Çiftçiler yüksek rekolte beklerken ürünlerin yüzde 40'ı ihraç ediliyor. Bu altın değerindeki hasat Mersin ekonomisini nasıl canlandıracak?

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE SON DURUM BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 10 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 270 milyon dolar artarak 170 milyar 915 milyon dolara yükseldi

ABD ÇEKİLMİŞTİ: SURİYE KASREK HAVA ÜSSÜ'NÜN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİ

ABD'nin Suriye'deki en büyük askeri tesislerinden biri olan Kasrek Hava Üssü’nden çekilmesinin ardından kontrol Suriye ordusuna geçti.

BELÇİKA, İNGİLTERE'DEN İSRAİL'E GİDEN ASKERİ SEVKİYATA EL KOYDU

Belçika, İsrail’e silah ve askeri malzeme taşınmasına yönelik ambargo kapsamında İngiltere’den gönderilen askeri bileşen içeren iki sevkiyata Liege Havalimanı’nda el koydu.

NEUER’DEN ARDA GÜLER İTİRAFI

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih, Real Madrid'i 4-3 yenerek yarı finale çıktı. İlk maçı da 2-1 kazanan Alman ekibi turu 6-4'le geçti. Arda Güler iki gol atarak öne çıktı, Neuer ise maç sonrası genç oyuncunun performansını değerlendirdi.