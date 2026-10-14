Kaynak: ANKA

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 16 kişinin yaşamını yitirdiği Derya Apartmanı davasında mahkeme, dosyada yer alan iki bilirkişi raporu arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla dosyanın mahkemece resen seçilecek bilirkişi heyetine gönderilmesine hükmederek duruşmayı 14 Ocak 2027'ye erteledi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan Derya Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit ve şantiye şefi Ganim Emre Sahil, müteahhit gibi hareket ettiği belirtilen Vahip Sahil, statik proje müellifi Adnan Özçelik, yapı denetim yetkilisi Nizam Genç ve kontrol mühendisi Leman Şenol hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan dava açtı.

Derya Apartmanı davasının 10'uncu duruşması, dün Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Heyet değişikliği nedeniyle duruşmada önceki duruşma tutanakları okundu.

Sanıklar Nizam Genç ve Adnan Özçelik, önceki savunmalarını tekrar ederek suçsuz olduklarını savundu ve beraatlerini talep etti. Depremde yakınlarını kaybeden müştekiler ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

TARAF AVUKATLARINDAN YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TALEBİ

Müşteki avukatlarından Cansu Bilgin, önceki celsede bilirkişi raporuna karşı itiraz dilekçesi sunduklarını belirtti. Soruşturma aşamasında sanıklara "asli kusur" atfedildiğini, mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporunda ise "tali kusur" verildiğini ifade eden Bilgin, raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesini talep etti.

Sanık Nizam Genç'in avukatı, müvekkilinin olayda kusuru bulunmadığını savunurken, sanık Adnan Özçelik'in avukatı yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep istedi.

HEYET YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Dosyanın, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında alınan iki bilirkişi raporu ile tarafların beyanları dikkate alınarak, raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla mahkemece resen seçilecek bilirkişi heyetine gönderilmesine hükmetti.

Bir sonraki duruşma, 14 Ocak 2027'de görülecek.

"ENKAZLARDAN CANLI ÇIKAMAYANLARIN HESABI NE ZAMAN SORULACAK?"

Depremde eşini kaybeden ve enkazdan yaralı olarak çıkarılan Ufuk Bayraktar, süreci şöyle değerlendirdi:

"Neden adalet savaşı vermek zorundayız? Saat 11.00’de randevu verilen celse için 17.30’dan sonra içeri alındık. Bekleriz, enkazdan çıkarılmayı 23 saat beklemişim ki benden çok daha fazla bekleyenler var. Beklemek bizim işimiz ama o enkazlardan canlı çıkamayanların hesabı ne zaman sorulacak? Davamızda hiçbir tutuklu sanık yok. 16 kişinin ölümünden hiç kimse mi sorumlu değil? Müteahhit, mühendis, şantiye şefi, yapı denetim görevlisi… Hepsi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Evet, dava devam ediyor ama tutuksuz yargılandıklarına göre hak ettikleri cezanın ne kadarını alacaklar; ceza alacaklar mı?

Belediyelerin ve Çevre, Şehircilik Müdürlüğü'nün zaten herhangi bir kusuru ya da ihmali yok; onlar hiç sorgulanmadı bile. Kıyak iş, her türlü kaymağı ye ve hiçbir şekilde, hiç kimseye hesap verme; mis. Bize olan oldu. Kusuru, ihmali, ihaneti olanların alacağı hiçbir ceza sevdiklerimizin tırnağını dahi geri getirmeyecek ama eğer hakkaniyetli cezalar gelirse, yetki sahibi olanların sorumlu oldukları tespit edilirse bu herkesin kulağına küpe olur ve bir daha bu kadar büyük kayıp ve acılar yaşamayız… İşbu sebepten deprem davalarına destek verin, umudumuz can çekiyor zira…"