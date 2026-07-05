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Kaynak: AA / DHA / İHA

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik çalışma yürütülürken, 228 şüpheli gözaltına alındı.

DOLANDIRICILIK, YASA DIŞI BAHİS, UYUŞTURUCU VE TEFECİLİK

Bakanlığın açıklamasına göre şüphelilerin;

Sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı, organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve para transferlerine aracılık ettiği, baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız kazanç sağlamaya çalıştığı, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratarak zimmet suçunu işlediği, tefecilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

HESAPLARDA 10,1 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK

MASAK tarafından yürütülen mali incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda 10 milyar 166 milyon liralık işlem hareketliliği belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 818 milyon lira değerindeki; 6 şirkete, 28 taşınmaza, 40 taşınıra, 891 banka hesabına tedbir kararı uygulandı.

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital materyal, nakit para, çeşitli dokümanlar ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz."

Operasyonların Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Ordu, Şırnak ve Tekirdağ'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı, Organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı, İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve para transferlerine aracılık ettiği, Baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız kazanç sağlamaya çalıştığı,

Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratarak zimmet suçunu işlediği, Tefecilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

HESAPLARDA 10,1 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK

MASAK tarafından yürütülen mali incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda 10 milyar 166 milyon liralık işlem hareketliliği belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 818 milyon lira değerindeki; 6 şirkete, 28 taşınmaza, 40 taşınıra, 891 banka hesabına tedbir kararı uygulandı.

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital materyal, nakit para, çeşitli dokümanlar ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz."

Operasyonların Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Ordu, Şırnak ve Tekirdağ'da gerçekleştirildiği bildirildi.