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YENİÇAĞ - 16 Haziran 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI BORA BALCIOĞLU TUTUKLANDI

Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 18 kişiden, aralarında CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAHÇELİ'DEN UÇUM'A: VERDİĞİ TARİHLE SEÇİM TARİHİ ARASINDA SAAT FARKI BİLE YOKTUR

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak akıl karargâhlarının teslim bayrağını çekmesidir" ifadeleri dikkat çekti. Mehmet Uçum'un seçimle ilgili açıklaması hatırlatılan Bahçeli "Verdiği tarihle seçim tarihi arasında saat farkı bile yoktur" dedi.

BAKAN TEKİN "OKULLAŞMA ORANINDAKİ DÜŞÜŞÜ" İKTİDARIN SİSTEMİNE BAĞLADI

Tekin, ortaöğretim okullaşma oranındaki azalmaya dair "2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula erken başlayan öğrencilerin bir bölümünün beklenen şekilde 2023-2024 eğitim öğretim yılında ortaöğretimden mezun olmasıyla ilişkili" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE KAÇAK ET ŞÜPHELİSİ ÜLKEDEN ET İTHAL EDECEK: RESMEN ONAYLANMIŞ

Beyaz et sektöründeki şirketlere yönelik operasyonların yankıları sürerken, Türkiye'nin geçmişte kaçak et iddiaları ile gündeme gelen Paraguay'dan canlı hayvan ve sığır eti ithalatı yapacağı iddiaları gündeme geldi. YENİÇAĞ, bakanlık kaynaklarından Paraguay'dan et ithalatının onaylandığını öğrendi.

AKIN GÜRLEK'TEN AP RAPORU YANITI: KARAR BAĞLAYICI DEĞİL

Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz düzenlemesi, 12. Yargı Paketi ve Avrupa Parlamentosu raportörünün değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. AP raporunun bağlayıcılığının bulunmadığını belirten Gürlek, "Görevimizi yaptık" dedi.

AYM'DEN KRİTİK KARAR: ERDOĞAN'IN BİR YETKİSİ DAHA İPTAL EDİLDİ

AYM, CHP’nin başvurusu üzerine Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda Cumhurbaşkanına yatırımlar için ek teşvik belirleme yetkisi veren düzenlemeyi iptal etti. Yüksek Mahkeme, söz konusu yetkinin çerçevesinin net çizilmediğine dikkat çekerek kararın hukuki belirlilik ilkesiyle bağdaşmadığını belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE KOD YASA İÇİN BEKLEME MODUNA GEÇİLDİ: AK PARTİ ACELE ETMİYOR, DEM VE MHP ISRARCI

Terörsüz Türkiye sürecinde Bahçeli'nin ısrarla vurguladığı 'somut adım' için AK Parti bekleme moduna geçti. 'Kod' yani çerçeve yasa için silah bırakma sürecinin beklendiği belirtilirken MİT raporları takip edilecek.

TURAN KORİDORU MU TRUMP KORİDORU MU?

YENİÇAĞ yazarı Arslan BULUT, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasındaki Turan koridoru çıkışını değerlendirdi.

YAZAR- YENİÇAĞ

ARSLAN BULUT YAZDI: ÇOCUK OYALAMA ODASI VE CHP

CHP Grup başkanvekili Murat Emir, Tayyip Erdoğan’ın dördüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olmasına ve sarayın partiye operasyon yapmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi ama operasyon bütün hızıyla devam ediyor.

DÜNYA – YENİÇAĞ

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI: REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE İNANMIYORUM

ABD başkanı Donald Trump, G7 liderler zirvesinde açıklamalarda bulundu. 107 gün süren İran-ABD savaşının sonlandığını belirten Trump, imzaların cuma günü atalıcağını söyledi. İran'da rejim değişikliğine inanmadığını da ifade eden Trump, "Mükemmel bir anlaşma yaptık" dedi.

İSRAİLLİ BAKAN ABD'YE ALINMADI: BEN-GVİR'E VİZE ÇIKMADI

ABD’ye gitmeye hazırlanan İsrailli Bakan Ben-Gvir'in seyahati vize engeline takıldı. ABD Büyükelçiliğinin uyguladığı ek prosedürler nedeniyle ziyaret programı iptal edildi.

ALMANYA’DA "AŞIRI SAĞ" TARTIŞMASI: İÇİŞLERİ BAKANLARI KONFERANSI ÖNCESİ SERT ELEŞTİRİ

Almanya Yeşiller Partisi, Hamburg'da yapılacak İçişleri Bakanları Konferansı'nda aşırı sağ tehdidin gündeme alınmamasını eleştirerek, Federal ve Eyalet İçişleri Bakanlarına ortak ve kararlı mücadele çağrısında bulundu.

OY PUSULASI KRİZİ BÜYÜYOR: GÜNEY KORE’DE PROTESTOLAR 11. GÜNÜNDE

Güney Kore'de 3 Haziran'daki yerel seçimler ile parlamento ara seçimlerindeki oy pusulası yetersizliği nedeniyle başlayan protestolar 11. gününde devam ediyor.

ABD’DEKİ DAVADA BEKLENMEDİK GELİŞME: REZA ZARRAB’A HALKBANK CEZASI

ABD'deki Halkbank davasında kilit tanık olan Reza Zarrab, suçunu kabul etmesinden 9 yıl sonra, 14 Temmuz'da Manhattan federal mahkemesinde ceza alacak.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

BEYAZ ET OPERASYONUNDA YENİ PERDE: 10 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Geçtiğimiz günlerde beyaz et devlerine yapılan 'fahiş fiyat operasyonunun ardından Ticaret Bakanlığı marketlere 10 milyon lirayı aşkın ceza kesti.

DEV BANKA ‘YENİ ALTIN’ İLAN ETTİ: REKORLAR KIRACAK

Yapay zeka çılgınlığı enerji piyasalarında dengeleri değiştirdi. Goldman Sachs, nükleer yatırımların etkisiyle stratejik önemi zirveye çıkan uranyumu resmen "yeni altın" ilan etti.

İNŞAATLARDA YENİ DÖNEM: ARTIK VATANDAŞ YAPACAK

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu inşaat sektöründe ezber bozacak bir hamleye girişti. Uygulamayla vatandaşlar satın alacakları evlerin temelindeki demir donatıları beton dökülmeden önce bizzat şantiyeye girerek denetimini yapacak.

BANVİT’E DENETİM KAYYUMU TMSF ATANDI: KAP’A AÇIKLANDI

Beyaz et operasyonunda denetim kayyımı atanan Banvit, KAP'a açıklamada bulundu. Banvit, TMSF tarafından denetim kayyımı atandığını açıkladı.

121 YILLIK DEV TÜRK ÇAY MARKASI İFLAS ETTİ

Kuruluşu 1905 yılına dayanan Tirebolu 42 Çay resmen iflas etti.

DEV ENERJİ ŞİRKETİ RESMEN İFLAS ETTİ: HİSSELERİ 5 YIL ÖNCE SURİYELİ'YE SATILMIŞTI

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde elektrik enerjisi üretimi alanında faaliyet gösteren Solar Wind Green Gls Enerji Limited Şirketi resmen iflas etti. Mahkeme kararıyla şirketin yönetimi İflas Dairesi’ne geçti.

SPOR - YENİÇAĞ

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçını Avustralya'ya 2-0 kaybeden A Milli Takımımız ikinci maçta Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Paraguay maçının hakemi belli oldu. Kritik maçta El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.

CANLI YAYINDA TAKIMLARI KARIŞTIRDI: MURAT EKREM ÇİMEN GÖREVDEN ALINDI

2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonundaki İran - Yeni Zelanda müsabakasının başlangıcında ekipleri birbiriyle karıştıran TRT spikeri Murat Ekrem Çimen'in yayın kadrosundaki görevine son verildi.