YENİÇAĞ: TARLADAN UCUZA ALIP MİLLETİ KAZIKLAMIŞLAR
16 Eylül Çarşamba günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı?
Siyasetteki sıcak gelişmeler, ekonomideki son durum ve manşetlere taşınan kritik başlıklar... İşte 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye'de gazete manşetleri...Kaynak: Haber Merkezi
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