Gerilimlerin, altını desteklemeye devam edeceğini belirten Alukkas Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların küresel belirsizliği artırdığını söyleyerek şunları belirtti:

“Dünyada ne zaman gerilim artsa insanlar doğal olarak güvenli liman olarak altına yönelir. Bu durum fiyatları kısa süreli de olsa yukarı taşır.”

ALTINA YATIRIMA DEVAM MESAJI



Küresel ekonomide önemli bir iyileşme görülmediği sürece altın fiyatlarında anlamlı bir düşüş beklemediğini söyleyen Alukkas, ABD ekonomisinin gidişatı ve küresel jeopolitik gelişmelerin altın piyasasında belirleyici olacağını vurgulayarak şunları ifade etti:

“Önümüzdeki 2-3 yıl içinde büyük tabloda gerçek bir iyileşme olmazsa ciddi bir düzeltme görmüyorum. Zaman zaman düşüşler olabilir ama genel yön hala yukarı görünüyor.”

16 BİN KİLO ALTININ SAHİBİ

Joyalukkas Group’un BAE, Hindistan, ABD ve diğer ülkelerde de bulunan yaklaşık 200 mağazası bulunuyor. Şirketin portföyünde toplam 16 bin kilogram civarında altın stoğu bulunuyor. Alukkas, fiyatlardaki yükselişle birlikte yıllar içinde biriktirdikleri stokların da değerinin arttığını belirtti.

Altın fiyatlarındaki yükselişin şirketin stok değerini artırmasına karşın yeni ürün alımlarında maliyetleri yükselttiğine işaret eden 69 yaşında iş insanı, bunun da sermayeleri üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyen Alukkas şu ifadeleri kullandı.

“İşletme sermayesi artıyor ve her yeni stok yenilemesi daha pahalıya mal oluyor.”

“Bölgesel riskler altın için tek başına yeterli değil”

Alukkas’a göre, Orta Doğu’daki son gelişmeler gibi bölgesel krizler tek başına altın fiyatlarını kalıcı olarak yeni seviyelere taşımaya yetmiyor. Altının kalıcı yükseliş yaşayabilmesi için ABD faiz oranları, doların değeri, enflasyon ve küresel yatırımcı güveni gibi daha büyük ekonomik faktörlerin belirleyici olduğunu ifade etti.

Alukkas, son dönemde yatırım amaçlı altın külçeleri ve altın sikkelere olan talebin arttığını söyledi.

Ayrıca yatırımcıların gümüşe de yöneldiğini belirten Alukkas, özellikle 10 ve 50 gramlık gümüş külçelere talebin arttığını ifade etti. Geçmişte şirketin daha çok dekoratif gümüş takılar sattığını belirten iş insanı, yatırım eğiliminin son yıllarda değiştiğini söyledi.

Altın fiyatlarının hızlı yükselişi tüketicilerin alım gücünü de etkiliyor.

Alukkas’a göre müşteriler düğünler, festivaller veya özel günler için altın takı almaya devam etse de son dönemde daha hafif ve uygun fiyatlı ürünlere yönelim artmış durumda.