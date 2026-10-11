Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 16 aylık takibin ardından büyük son: ‘Yıkamacılar’ çetesine darbe vuruldu: Milyonluk vurgun perde arkası

16 aylık takibin ardından büyük son: ‘Yıkamacılar’ çetesine darbe vuruldu: Milyonluk vurgun perde arkası

11 ayrı ilde 16 ay boyunca adım adım izlenen ‘Yıkamacılar’ çetesinden gözaltına alınan 106 kişinin polisteki sorgusu tamamlandı. Örgütün milyonlarca değerinde mal varlıklarına el konulduğu operasyonda çetenin 32 ayrı olaya karıştığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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16 aylık takibin ardından büyük son: ‘Yıkamacılar’ çetesine darbe vuruldu: Milyonluk vurgun perde arkası - Resim: 1

Adana merkezli 11 ilde 'Yıkamacılar' silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 106 şüpheliden 73'ü tutuklandı, 33'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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16 aylık takibin ardından büyük son: ‘Yıkamacılar’ çetesine darbe vuruldu: Milyonluk vurgun perde arkası - Resim: 2

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Yıkamacılar’ silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

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16 aylık takibin ardından büyük son: ‘Yıkamacılar’ çetesine darbe vuruldu: Milyonluk vurgun perde arkası - Resim: 3

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü.

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16 aylık takibin ardından büyük son: ‘Yıkamacılar’ çetesine darbe vuruldu: Milyonluk vurgun perde arkası - Resim: 4

Bu kapsamda; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Kasten yaralama’, ‘Örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapma’, ‘Silahlı tehdit’, ‘Mala zarar verme’, ‘Nitelikli yağma’ gibi suçlardan 32 ayrı olaya karıştığı belirlenen 117 şüpheliyi tespit edildi.

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16 aylık takibin ardından büyük son: ‘Yıkamacılar’ çetesine darbe vuruldu: Milyonluk vurgun perde arkası - Resim: 5

Ekipler, 6 Ekim'de Adana merkezli Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'da belirlenen 120 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda örgütün elebaşı Tolga Hoşgökdelen'in de aralarında bulunduğu 106 şüpheli, gözaltına alındı.

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16 aylık takibin ardından büyük son: ‘Yıkamacılar’ çetesine darbe vuruldu: Milyonluk vurgun perde arkası - Resim: 6

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 402 mermi, 390 kök Hint keneviri, bin 403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 347,3 gram bonzai, 3,2 gram amfetamin, 2 esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ele geçirildi.

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16 aylık takibin ardından büyük son: ‘Yıkamacılar’ çetesine darbe vuruldu: Milyonluk vurgun perde arkası - Resim: 7

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon 500 bin lira değerindeki 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 lira değerindeki 12 araca el konuldu.

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16 aylık takibin ardından büyük son: ‘Yıkamacılar’ çetesine darbe vuruldu: Milyonluk vurgun perde arkası - Resim: 8

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Tolga Hoşgökdelen'in de bulunduğu 73 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 33 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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16 aylık takibin ardından büyük son: ‘Yıkamacılar’ çetesine darbe vuruldu: Milyonluk vurgun perde arkası - Resim: 9
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16 aylık takibin ardından büyük son: ‘Yıkamacılar’ çetesine darbe vuruldu: Milyonluk vurgun perde arkası - Resim: 10
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