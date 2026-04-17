Eskipazar ilçesi Budaklar köyünde milattan önce 1'inci yüzyılda kurulduğu ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianopolis Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, 'Hamamlı Yapı Kompleksi' olarak adlandırdıkları yapının mutfak bölümünde milattan sonra 5’inci yüzyıla ait olduğu düşünülen 4 tane bıçak ve kösüre taşı ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Ortaya çıkan bıçakların antik dönemde Hadrianopolis bölgesinde hayvancılıkla uğraşan ailelerin burada yaşadığının işareti olduğunu belirten Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, “Bıçaklar tabi ilk çıktığı zaman çok parçalıydı. Yaklaşık 250 civarında parçadan oluşuyordu ve biz bu parçaları bu süreç içerisinde laboratuvarımızda birleştirdik ve bu bıçakları tekrar aynı formlarına kavuşmasını sağladık. Bıçaklar neden önemli? Bu dördünün birden aynı yerde çıkmış olması, Hamamlı Yapı Kompleksi'nde yaşayan insanların acaba dedik, bir hayvancılık mesleğiyle mi uğraştığını bize işaret ediyor.

Çünkü Hadrianopolis'te gerçekten antik dönemde, özellikle Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinde hayvancılık faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yapıldığını zaten arkeolojik veriler bizlere sunmuştu. Bu bıçakların da ortaya çıkması, yine antik dönemde Hadrianopolis bölgesinde hayvancılıkla uğraşan ailelerin de burada yaşadığını bizlere göstermiş oldu” diye konuştu.

BIÇAKLARIN YANINDA BİLEME TAŞI ORTAYA ÇIKTI

4 bıçağın yanında bileme taşının da ortaya çıkarıldığını ifade eden Prof. Dr. Çelikbaş, şunları söyledi:

“Bıçaklar tipolojik açıdan ender rastlanan örneklere sahip. Bunların set halinde çıkması da çok önemli. Hem meteorolojik olarak hem de buradaki sosyal hayatla ilgili önemli veriler sunması açısından önemli arkeolojik veriler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında, bıçakların yanında da bileme taşı ortaya çıktı. Bileme taşı da bizim için önemli çünkü özellikle Türk-İslam döneminde, Osmanlı döneminde Eskipazar yöresinde ortaya çıkarılan bir taş ocağı var, buna kösüre taşı deniyor ve bu kösüre taşı, dediğim gibi Osmanlı döneminde özellikle bıçak ve kesici aletlerin bilenmesinde kullanılan bir taş türü ve çok ünlü o dönemde.

Şu anda günümüzde üreten ustalarımız yok ama o dönemde üreten veya yakın zamana kadar bu işle meşgul olmuş insanları biz bölgede tanıyoruz. Bu kösüre taşının bilinenden çok daha eski dönemlere kadar bilindiğini, insanlar tarafından kullanıldığını da bize kanıtlamış oldu. Bıçak setinin biz milattan sonra 5-6’ncı yüzyıla ait olduğunu da stratigrafik açıdan tespit etmiş olduk. Dolayısıyla Hadrianopolis coğrafyasında ve günümüz Eskipazar'ında da devam eden hayvancılık faaliyetlerinin yaklaşık bin 500 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ettiğini de bizlere göstermiş oldu.”