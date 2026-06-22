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Türkiye'nin 150 yıllık köklü geçmişe sahip demiryolu ağı, 2013 yılının Mayıs ayında alınan ve büyük tartışmalara yol açan kararların faturasını ağır ödüyor. İktidarın "Demiryolu ulaşımına kalite, rekabet ve verimlilik getirecek" savunmasıyla hayata geçirdiği, muhalefetin ise "Dolaylı özelleştirme ve kurumu zayıflatma adımı" diyerek karşı çıktığı bölünme süreci, mali tablolarla bataklığa saplandığı görülüyor.

Birgün'den Mustafa Bildirci'nin haberine göre; 14 Haziran 2016 tarihinde kanun kapsamında TCDD'nin ikiye bölünmesiyle faaliyete başlayan TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi, aradan geçen yıllarda hedeflenen rekabet ortamını yaratmak bir yana, devasa bir karadeliğe dönüştü.

ZARAR 15 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

Bölünmenin ardından ana kurum TCDD'nin zararı 2025 yılı sonu itibarıyla 35,5 milyar TL seviyelerine tırmanırken, bünyesinden koparılan TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin de durumu farksız oldu.

Demiryolu taşımacılığında fiili tekel konumunda bulunmasına rağmen şirket, adeta rekabet edemez bir mali yapıya hapsoldu. 2021 yılında 1,6 milyar TL bandında olan net zarar, 2025 yılının sonuna gelindiğinde katlanarak 15 milyar TL sınırına dayandı.

GELİRLER MALİYETİN ALTINDA EZİLDİ

Şirketin 2025 yılına ait gelir-gider dengesizliği de mali çöküşü gözler önüne serdi. TCDD Taşımacılık, 2025 yılı boyunca toplam 25,5 milyar TL'lik net satış geliri elde etmesine rağmen, bu satışların şirkete maliyeti tam 41,1 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Ortaya çıkan bu devasa makas sonucunda, kurumun 2025 yılı net dönem zararı 14 milyar 411 milyon 49 bin TL olarak gerçekleşti.

YIL YIL TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.'NİN ZARAR BİLANÇOSU

Kurulduğu günden bu yana zarar grafiği sürekli yukarı yönlü ivmelenen şirketin, son yıllara ait dudak uçuklatan zarar tablosu ise şu şekilde sıralandı:

2021: 1.641.228.069 TL

2022: 2.511.434.435 TL

2023: 2.831.045.235 TL

2024: 25.079.636.706 TL

2025: 14.411.049.451 TL