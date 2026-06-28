150 yıl önceki 'Halk serinlesin' projesi ortaya çıktı: Paralar Buz'a akmış

Benzeri payitahta yakın bir konumda olan Bursa gibi şehirlerde görülen buz vakfı örneğinin en çarpıcı tespitlerden biri olduğunu vurgulayan Kurt, "Bu uygulama Osmanlı'da hayır sahiplerinin ne kadar ince düşündüğünün ve halkın en ince ihtiyaçlarını karşılamak için bile fedakarlıklarda bulunduğunun en önemli kanıtların arasında" şeklinde konuştu.