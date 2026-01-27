İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala semtinde berberlik yapan Hüseyin Doğan, ekonomik zorlukların arttığı dönemde dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. Doğan, dükkanının camına astığı duyuruyla asgari ücretli, emekli ve kiracı müşteriler için tıraş ücretini 150 TL olarak belirledi.

Berber Hüseyin Doğan, özellikle emekliler ve dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını belirterek, bu kararı “bir nebze destek olabilmek” amacıyla aldığını söyledi. Doğan, bazı müşterilerin yalnızca uygun fiyat için uzak ilçelerden toplu taşımayla geldiğini, hatta 65 yaş kartıyla ücretsiz otobüse binip tıraş olmaya çalıştığını da dile getirdi.

Uygulama sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kişi bu adımı dayanışma örneği olarak yorumladı.