150 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

ON PLUS
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 4.959,95 TL
Vade sonu tutar: 154.959,95 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 4.262,56 TL
Vade sonu tutar: 154.262,56 TL
TEB
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 4.736,17 TL
Vade sonu tutar: 154.736,17 TL
ING
Faiz oranı: %41
Net kazanç: 4.061,44 TL
Vade sonu tutar: 154.061,44 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde %40
Net Kazanç: 4.339,73 TL
Vade sonu tutarı: 154.339,73 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %39
Net kazanç: 4.231,23 TL
Vade sonu tutar: 154.231,23 TL
EN PARA
Faiz oranı: %38
Net kazanç: 4.122,74 TL
Vade sonu tutar: 154.122,74 TL
ODEA
Faiz oranı:%37,5
Net kazanç: 4.068,49 TL
Vade sonu tutar: 154.068,49 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz oranı:%37
Net kazanç: 4.014,25 TL
Vade sonu tutar: 154.014,25 TL