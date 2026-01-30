Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem 150 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

150 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

Bankalar FED faizini açıklamasının ardından aylık faiz oranlarında güncellemeye gitti. İşte banka banka 150 bin TL’nin 1 aylık getirisi,

ON PLUS

Faiz oranı: %45

Net kazanç: 4.959,95 TL

Vade sonu tutar: 154.959,95 TL

YAPI KREDİ

Faiz oranı: %43

Net kazanç: 4.262,56 TL

Vade sonu tutar: 154.262,56 TL

TEB

Faiz oranı: %43

Net kazanç: 4.736,17 TL

Vade sonu tutar: 154.736,17 TL

ING

Faiz oranı: %41

Net kazanç: 4.061,44 TL

Vade sonu tutar: 154.061,44 TL

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde %40

Net Kazanç: 4.339,73 TL

Vade sonu tutarı: 154.339,73 TL

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %39

Net kazanç: 4.231,23 TL

Vade sonu tutar: 154.231,23 TL

EN PARA

Faiz oranı: %38

Net kazanç: 4.122,74 TL

Vade sonu tutar: 154.122,74 TL

ODEA

Faiz oranı:%37,5

Net kazanç: 4.068,49 TL

Vade sonu tutar: 154.068,49 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı:%37

Net kazanç: 4.014,25 TL

Vade sonu tutar: 154.014,25 TL

