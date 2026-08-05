Otomotivden savunma sanayiine kadar pek çok kritik alanda üretim yapan yüzlerce fabrika, çalıştıracak CNC Operatörü bulabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.
150 bin lira maaşı duyan gençler akın akın bu mesleği seçiyor: Diploma şartı yok
İş dünyasında ezberler bozulmaya devam ediyor. Üniversite mezunlarının masa başı iş bulmakta zorlandığı bu dönemde, sanayide ve üretim sektöründe kalifiye eleman krizi baş gösterdi. Fabrikaların kapış kapış aradığı ve maaşların 150 bin TL'ye kadar çıktığı CNC Operatörlüğü, gençlerin yeni gözdesi.Cemile Kurel
Üniversite diploması zorunluluğu bulunmayan ve lise mezunlarının kısa süreli eğitimlerle adım atabildiği bu meslek, sunduğu yüksek kazanç imkanlarıyla dikkat çekiyor.
CNC OPERATÖRLÜĞÜ NEDİR, NE İŞ YAPAR?
CNC Operatörlüğü, en basit anlatımıyla bilgisayar destekli makineleri kullanarak metal, plastik veya ahşap parçaları milimetrik hassasiyetle şekillendirme işidir. Günlük hayatta kullanılan pek çok ürünün temelinde bu makineler yer alıyor:
Üretim Alanları: Arabaların motor parçaları, uçak kanatları, tıbbi protezler ve cep telefonu kasalarına kadar birçok ürün bu tezzgahlarda üretiliyor.
Operatörün Görevi: Üretilecek parçanın teknik çizimine bakar, ham maddeyi makineye bağlar ve bilgisayar komutlarıyla tezgahı çalıştırarak üretimi gerçekleştirir.
DİPLOMA DEĞİL SERTİFİKA YETERLİ
Bu sektöre adım atmak için 4 yıllık üniversite eğitimi alma şartı aranmıyor. Lise mezunları; İŞKUR, Halk Eğitim Merkezleri veya özel mesleki kurslar üzerinden verilen 3 ila 6 aylık sertifika programları ile sektöre hızlıca geçiş yapabiliyor.
Şirketler işe alımlarda diplomanın nereden alındığına değil; kişinin el yatkınlığına, ölçüm aletlerini kullanabilmesine ve öğrenme isteğine odaklanıyor. Hatta birçok fabrika, "yetiştirilmek üzere" tecrübesiz elemanları bile bünyesine dahil ediyor.
DENEYİME GÖRE MAAŞ SCALASI: KAZANÇ 150 BİN TL'YE ULAŞIYOR
Sektörde kazanç potansiyeli tamamen tecrübe, yetenek ve bilgi birikimine göre şekilleniyor. Güncel piyasa verilerine göre CNC Operatörlerinin aylık kazanç durumu şu şekilde:
Sözcü'de yer alan habere göre yeni başlayanlar (0 - 1 Yıl): İşe ilk kez adım atan veya yetiştirilmek üzere alınan çalışanlar aylık ortalama 45.000 TL ile 55.000 TL arasında bir maaşla işe başlıyor.
Deneyimli Operatörler (2 - 5 Yıl): Birkaç yıllık tecrübeye sahip olan ve makine ayarlamalarını kendi başına yapabilen çalışanların aylıkları 70.000 TL ile 85.000 TL seviyelerine yükseliyor.
Kıdemli Ustalar ve CAD/CAM Programcıları: Makineyi çalıştırmanın ötesinde, bilgisayarda çizim yapıp makineye özel kod yazabilen (CAM bilen) tecrübeli uzmanların maaşları 90.000 TL'den başlayarak çalıştığı sektöre göre 120.000 TL ila 150.000 TL bandına kadar çıkabiliyor.