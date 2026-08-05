150 bin lira maaşı duyan gençler akın akın bu mesleği seçiyor: Diploma şartı yok

Şirketler işe alımlarda diplomanın nereden alındığına değil; kişinin el yatkınlığına, ölçüm aletlerini kullanabilmesine ve öğrenme isteğine odaklanıyor. Hatta birçok fabrika, "yetiştirilmek üzere" tecrübesiz elemanları bile bünyesine dahil ediyor.