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Kaynak: DHA

Hak sahiplerine göre, teslim edilmesi gereken konutların büyük bölümü tamamlanmadı. Evlerini teslim alan bazı vatandaşlar ise söz verilen özellikleri taşımayan, eksikleri bulunan ve metrekaresi küçültülmüş dairelerle karşılaştıklarını öne sürdü.

7 BLOKLUK PROJEDE SADECE 3 BLOK TAMAMLANDI

2010 yılında satışlarına başlanan, 2011 yılında temeli atılan projede dairelerin 2015 yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyordu. Ancak iddialara göre firma, geçen süre içinde 7 bloktan yalnızca 3'ünü tamamlayabildi.

Yaklaşık 2 bin kişi evlerine kavuşurken, binlerce hak sahibinin mağduriyetinin devam ettiği belirtiliyor. Dairelerini teslim alamayanların yanı sıra tapularını halen alamadığını söyleyen vatandaşlar da bulunuyor.

ŞİRKET İFLAS ETTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Projeyi hayata geçiren şirketin 2021 yılında iflasını ilan ettiği, 2022 yılında ise ikinci alacaklılar toplantısının ardından iflas masasının oluşturulduğu öğrenildi.

Mağdurların yıllar içinde yaptığı başvurular ve açılan davalar sürerken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü suçlar kapsamında soruşturma başlatıldı. Dosya daha sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

“BİNLERCE KİŞİNİN MAĞDURİYETİ DEVAM EDİYOR”

Mağdurların avukatı Mehmet Demircioğlu, yaklaşık 13 yıldır süren hukuk mücadelesinin devam ettiğini belirterek, hak sahiplerinin temel talebinin evlerinin teslim edilmesi olduğunu söyledi.

Demircioğlu, projede yönetim ve iflas sürecine ilişkin ciddi iddiaların bulunduğunu ifade ederek, mağduriyetlerin sona erdirilmesi ve tüm hak sahiplerinin haklarına kavuşması gerektiğini dile getirdi.

“1+1 DAİRE İÇİN 150 BİN DOLAR ÖDEDİM”

Projeden daire satın alan mağdurlardan Arzu Toygar, yaklaşık 14 yıl önce 1+1 daire aldığını ve tüm ödemelerini tamamladığını söyledi.

Teslim tarihinin sürekli ertelendiğini belirten Toygar, iç dekorasyon bedeli dahil tüm talepleri karşıladıklarını ifade etti. Tapu davasını kazandığını söyleyen Toygar, buna rağmen dairesini teslim alamadığını belirterek, “1+1 ev için yaklaşık 150 bin dolar ödeme yaptım. Yıllardır bekliyoruz, hala bir sonuç alamadık” dedi.

“TAPUMUZ VAR AMA EVİMİZ YOK”

Mağdurlardan Nadide Kayıkçı ise 2014 yılında daire satın aldığını ve teslim için yıllardır beklediğini söyledi.

Tapularını alabilmek için açtıkları davalardan vazgeçmek zorunda kaldıklarını öne süren Kayıkçı, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

“Bütün davalardan vazgeçip tapuyu aldık. Bize 6 ay içinde teslim edileceği söylendi. Aradan yaklaşık 3 yıl geçti, halen evlerimiz teslim edilmedi. Şu an tapumuz var ama evimiz yok. Tapumuz çekmecede duruyor, fakat oturacağımız bir evimiz bulunmuyor.”

MAĞDURLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bir araya gelen hak sahipleri, yıllardır devam eden belirsizliğin sona ermesini ve projedeki konutların tamamlanarak teslim edilmesini talep ediyor. Binlerce kişinin etkilendiği olayda, hem devam eden davaların hem de yürütülen soruşturmanın sonucu merakla bekleniyor.