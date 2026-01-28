Türk alternatif rock müziğinin kült gruplarından Çilekeş, yaklaşık 15 yıl sonra yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 2000’li yıllara damga vuran grup, özellikle “Y.O.K” albümüyle geniş bir dinleyici kitlesi edinmişti.

Grup, albümün 21. yılına özel düzenlenecek konserle 10 Ekim 2026’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşacak. Organizasyon Epifoni tarafından gerçekleştirilirken, konserin orijinal kadroyla yapılacağı da duyuruldu.

Biletlerin 28 Ocak saat 12.00 itibarıyla satışa çıkacağı açıklandı. Çilekeş’in bu dönüş konseri, hem nostalji arayan dinleyiciler hem de grubu ilk kez canlı izleyecek yeni kuşak için şimdiden yılın en dikkat çeken müzik buluşmalarından biri olarak görülüyor.