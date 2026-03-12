Kayseri'de Asayiş Şube ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. "kasten yaralama" suçundan 15 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. (28) yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

2026 yılında Türk Ceza Kanunu (TCK 86) uyarınca kasten yaralama suçu, basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyen yaralamalarda 1 yıl 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılıyor.