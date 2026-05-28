Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kahramanmaraş’ta 15 yaşındaki Mustafa Öztürk’ün hayatını kaybettiği silahlı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Olay sırasında tetiği çektiği öne sürülen 16 yaşındaki M.K. hakkında dava açıldı.

ARKADAŞINI BOYNUNDAN VURDU

Olay, 16 Kasım 2025’te Kanuni Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre M.K., babasına ait iş yerinde arkadaşı Mustafa Öztürk ile bulunduğu sırada elindeki tabancayı önce arkadaşının başına, ardından boynuna doğrulttu.

Bu sırada silah ateş aldı. Ağır yaralanan Mustafa Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay sonrası gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, M.K. hakkında “Kasten öldürme” suçundan 15 yıla kadar, “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçundan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplam 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamede, M.K.’nin silahın şarjöründe 2 mermi bulunduğunu bildiği ve silahı Mustafa Öztürk’ün boynuna doğrultarak tetiğe bastığı belirtildi.

“SİLAH ATEŞ ALDI”

İfadesinde pişman olduğunu söyleyen M.K., Mustafa Öztürk ile aralarında husumet bulunmadığını öne sürdü.

M.K. ifadesinde, “Silahın şarjöründe 2 mermi olduğunu biliyordum. Önce baş kısmına, sonra boyun kısmına doğrulttum ve tetiğe bastım. Silah ateş aldı” dedi.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMAYA TANIK OLDU

Olay sırasında Mustafa Öztürk ile görüntülü konuştuğu belirtilen M.C. de ifadesinde, M.K.’nin sürekli silahla oynadığını söyledi.

M.C., “Önce silahı başına doğrulttu, ardından boyun kısmında doldur boşalt yapmaya devam etti. O sırada silah ateş aldı” ifadelerini kullandı.

BABA: “SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK KAVRAMINI KABUL ETMİYORUM”

Mustafa Öztürk’ün babası Cabbar Öztürk ise sanık için istenen cezanın yetersiz olduğunu savundu.

Oğlunun ölümünden sonra bayramların anlamını yitirdiğini söyleyen Öztürk, “Ramazan Bayramı’nı da Kurban Bayramı’nı da kutlayamadım. Çocuğumun hayalleri vardı. Suça sürüklenen çocuk diye bir kavramı kabul etmiyorum. Adalet istiyorum” dedi.