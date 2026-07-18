Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki milli sporcu Kardelen Çarpar, spor kariyerinde ilk kez katıldığı Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda nefes tutma branşında gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.
15 yaşındaki milli sporcu dünya ikincisi oldu: Türk bayrağını Sırbistan’da dalgalandırdı
Tekirdağlı 15 yaşındaki milli sporcu Kardelen Çarpar, ilk kez katıldığı Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası’nda, nefes tutma branşında dünya ikincisi oldu. Spora geçtiğimiz yıl başlayan ve milli takımla Sırbistan’a giden Çarpar, gümüş madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırdı.Kaynak: AA
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Geçtiğimiz yıl bir arkadaşının tavsiyesi üzerine serbest dalış sporuna başlayan Çarpar, kısa sürede önemli başarılara imza attı. Nisan ayında memleketi Tekirdağ'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan genç sporcu, milli takıma seçilmeye hak kazandı.
Kardelen Çarpar, aldığı derecelerin ardından geçtiğimiz ay Sırbistan’da düzenlenen Serbet Dalış Havuz Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti. İlk kez uluslararası bir organizasyonda yarışan Çarpar, nefes tutma branşında sergilediği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.
“BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK ÇOK ÖZEL BİR DUYGUYDU”
Milli sporcu Kardelen Çarpar, elde ettiği başarıya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye şampiyonasında elde ettiğim derecelerle milli takıma seçildim. Bu süreç benim için oldukça heyecan verici olduğu kadar stresliydi. Ancak orada kurduğum yeni arkadaşlıklar ve edindiğim deneyimler, süreci çok daha keyifli ve unutulmaz hale getirdi” ifadelerine yer verdi.
“Kendimle gurur duyuyorum çünkü bu başarı için çok emek verdim, çok çalıştım.” diyen Çarpar, “Verdiğim emeğin karşılığını almak benim için gerçekten çok değerliydi. Ülkemi temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmak ise tarif edilmesi zor, çok özel bir duyguydu." Sözlerini sarf etti.
“Kendimle gurur duyuyorum çünkü bu başarı için çok emek verdim, çok çalıştım.” diyen Çarpar, “Verdiğim emeğin karşılığını almak benim için gerçekten çok değerliydi. Ülkemi temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmak ise tarif edilmesi zor, çok özel bir duyguydu." Sözlerini sarf etti.
Aydın, açıklamasında, "İlk kez katılmasına rağmen çok güzel mücadele etti. Bu önemli organizasyonda kürsüde yer alması çok değerliydi. Emeklerinin karşılığını alması ve ülkemizin bayrağını dalgalandırması bizim için çok kıymetliydi." ifadelerine yer verdi.