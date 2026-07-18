15 yaşındaki milli sporcu dünya ikincisi oldu: Türk bayrağını Sırbistan’da dalgalandırdı

“Kendimle gurur duyuyorum çünkü bu başarı için çok emek verdim, çok çalıştım.” diyen Çarpar, “Verdiğim emeğin karşılığını almak benim için gerçekten çok değerliydi. Ülkemi temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmak ise tarif edilmesi zor, çok özel bir duyguydu." Sözlerini sarf etti.