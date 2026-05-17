15 Mayıs’ta ilçeye bağlı kırsal Harabe Mahallesi’nde bir evde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde Hülya Asar’ı yerde hareketsiz halde bulunan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. gerçekleştirilen kontrolde Asar’ın karnından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Asar’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Tabancaya el konulurken, bazı aile üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Asar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.