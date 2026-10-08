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Kaynak: Haber Merkezi

BirGün’den Ebru Çelik’in haberine göre Konya’da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi olarak bir tamirhanede çalışan Muhammed Salih Gövdetaşan’ın ölümüne ilişkin yargılama istinafa taşındı. 15 yaşındaki Gövdetaşan, çalıştığı işyerinde bir kamyonet ile duvarın arasında sıkışarak yaşamını yitirmişti.

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Hasan Büyükaşcı’nın olayda asli kusurlu olduğu, işyeri sahibi Mehmet Yelmez’in ise tali kusur taşıdığı belirtildi. Mahkeme, Büyükaşcı hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Takdiri indirim uygulanmasıyla ceza 2 yıl 1 aya düşürüldü.

Mahkeme daha sonra hapis cezasını 760 gün üzerinden hesaplanan 76 bin liralık adli para cezasına dönüştürdü. Ödenmesine karar verilen miktar 20 taksite ayrıldı.

Dosyadaki bilirkişi değerlendirmesine göre Büyükaşcı’nın kusuru, araç kullanımı sırasında gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesinden kaynaklandı. İşyeri sahibi Yelmez’in kusuru ise iş sağlığı ve güvenliği bakımından gerekli önlemlerin yeterli düzeyde alınmamasıyla ilişkilendirildi.

Kararın ardından Gövdetaşan ailesi yargılamaya ilişkin itirazlarını sürdürdü. Dava bir üst mahkemeye götürülürken aile, verilen cezanın adaleti sağlamadığını belirtti.

BABA GÖVDETAŞAN: OLAYIN TAMAMI ARAŞTIRILMADI

Savaş Gövdetaşan, oğlunun ölümüne ilişkin soru işaretlerinin henüz giderilmediğini söyledi. Baba Gövdetaşan’ın itirazlarının başında ise olayın öncesini ve kazanın meydana geldiği anı gösterdiğini belirttiği kamera kayıtları yer aldı.

Bu görüntülerin dosyaya kazandırılması için birçok kez başvurduklarını aktaran Gövdetaşan, buna rağmen kayıtların soruşturma dosyasına alınmadığını ileri sürdü.

Olaydan önce oğlu ile sanık arasında tartışma yaşandığını da anlatan Gövdetaşan, oğlunun kendisine sanığın boğazını sıktığını söylediğini belirtti. Bu nedenle ölümle sonuçlanan olayın nasıl meydana geldiğinin bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasını istediklerini ifade etti.

Gövdetaşan, taleplerinin maddi bir karşılık olmadığını belirterek, “Bizim tek isteğimiz kamera kayıtlarını versinler, kavga mı ettiler, yanlışlıkla mı oldu görelim. Biz tazminat talep etmiyoruz, gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz” dedi.

“Biz 15 yaşında bir evlat kaybettik” diyen baba Gövdetaşan, oğlunun ölümünün aydınlatılmasını ve olaydan sorumlu olan kişilerin yargılanmasını istedi.

Gövdetaşan ayrıca, oğlunun ölümünü çok sayıda haber kanalına iletmelerine rağmen olayın gündemde yer almadığını söyledi.

MESEM VERİLERİNDE DİKKAT ÇEKEN FARK

Muhammed Salih Gövdetaşan’ın ölümüyle birlikte MESEM öğrencilerinin işyerlerinde karşı karşıya kaldığı iş kazaları ve ölümler de yeniden gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Eylül ayında Meclis’te açıkladığı verilere göre, 2025 ve 2026 yıllarında MESEM’e kayıtlı öğrenciler arasında 9 bin 950 iş kazası yaşandı. Aynı dönemde 37 öğrenci hayatını kaybetti.

Bu sayılar, MESEM kapsamındaki iş kazaları ve ölümler konusunda açıklanan en yüksek resmi veriler olarak kayda geçti.

Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’nın Haziran ayında verdiği başka bir yanıtta, 2016 yılından bu yana MESEM kapsamında 3 bin 80 iş kazasının meydana geldiği, bu kazaların 13’ünün ölümle sonuçlandığı açıklanmıştı.

Eylül ayında açıklanan 2025-2026 dönemine ait rakamlarla Haziran ayında verilen bilgiler arasındaki farklılık dikkat çekti.