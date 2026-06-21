Denizli'de bir düğünde 15 yaşındaki S.Ş. isimli kişi düğün sırasında tüfekle havaya ateş açtı.
SAÇMALAR DAVETLİLERE İSABET ETTİ
Tüfekten çıkan saçmaların düğüne katılanların arasına düşmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
11 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, havaya ateş açtığı belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.