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Kaynak: AA

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 15 yaşındaki sporcunun turnuvanın 8. turunda Hintli S. P. Sethuraman ile karşı karşıya geldiği ve mücadeleden beraberlikle ayrıldığı belirtildi. Bu sonuçla puanını 7’ye yükselten Atilla, GM yolunda önemli bir başarıya daha imza attı.

Daha önce 2500 Elo seviyesini aşmayı başaran genç oyuncu, turnuvada elde ettiği beraberlikle kariyerindeki üçüncü ve son GM normunu da tamamlamış oldu.

Atilla Kuru, bu başarısıyla Türkiye’den büyükusta unvanı elde eden 19. satranç oyuncusu olarak tarihe geçti.