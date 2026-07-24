Fransa Parlamentosu, çocukların dijital güvenliğini sağlamak amacıyla tarihi bir karara imza attı. Senato'nun ardından Ulusal Meclis'te de 81'e karşı 279 oyla kabul edilen yasa tasarısı ile 15 yaş altındaki çocukların TikTok, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarına erişimi yasaklandı. Düzenleme, Anayasa Konseyi'nin onayının ardından resmiyet kazanacak.

YASAK İKİ AŞAMADA DEVREYE GİRECEK

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Eylül ayında başlatmayı hedeflediği süreç kademeli olarak ilerleyecek:

1 Eylül 2026: 15 yaş altındaki çocukların yeni sosyal medya hesabı açması tamamen engellenecek.

Ocak 2027: Yaş sınırının altında kalan mevcut tüm sosyal medya hesapları kapatılacak.

YAŞ DOĞRULAMA ZORUNLU HALE GELİYOR

Fransa Dijital Bakanı Anne Le Hénanff, yaş doğrulama teknolojilerinin kullanıma hazır olduğunu ve platformların bu kurala uymakla yükümlü tutulacağını belirtti. Uygulama kapsamında Fransa'daki tüm kullanıcıların 4 aylık bir geçiş sürecinde yaşlarını kanıtlaması gerekecek. Yaş şartını sağlamayan hesaplar doğrudan kapatılacak. Bakanlık, süreçte kişisel verilerin korunacağını da vurguladı.

LİSELERDE TELEFON YASAĞI VE İSTİSNALAR

Kabul edilen yasaya göre çevrim içi ansiklopediler ve eğitim platformları kısıtlamadan muaf tutulacak. Yasa; çocuklar ya da ebeveynler için herhangi bir cezai yaptırım öngörmüyor. Hükümet, sosyal medya kısıtlamasına ek olarak yeni eğitim-öğretim yılının başında liselerde cep telefonu kullanımını da tamamen yasaklamayı hedefliyor.

AVRUPA GENELİNDE YANKI UYANDIRDI

Çocukların dijital platformlara erişimini sınırlandırmaya yönelik adımlar Avrupa genelinde de ivme kazanıyor. Avrupa Komisyonu üye ülkelerde test edilmek üzere ortak bir yaş doğrulama uygulaması geliştirirken, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de kademeli erişim modelini desteklediğini bildirdi. Fransa'nın bu hamlesinin diğer AB üyesi ülkeler tarafından da yakından takip edilmesi bekleniyor.