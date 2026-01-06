İlk uygulamayı Avustralya’nın başlattığı ve Avrupa’nın da çalışma yürüttüğü 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı Türkiye’nin de gündeminde bulunuyor. Aile ve Sosyal Politika Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yasa taslağının ne zaman Meclis’e geleceğini açıkladı.

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, konuyla ilgili 1,5 senedir çalıştıklarını belirterek, düzenlemenin torba yasa içinde Meclis gündemine geleceğini söyledi.

Bakan Göktaş, düzenlenmenin ne zaman Meclis’e geleceğini şu sözlerle anlattı:

“Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız. Biz, 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları, aileler ve bizzat çocuklarımızla bu konuda çalışmalar yürüttük. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk ediyoruz."

Sosyal medyanın, çocuklarda çok yoğun depresyon, anksiyete ve davranış bozukluğuna yol açtığını aktaran Göktaş, "Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak, onları suça sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocuk koruma kalkanının parçası olarak görülebilir. Çocuklarımız dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanırken, onların zihnini, ruhunu korumakla mükellefiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimiz" dedi.