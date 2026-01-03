İlk olarak Avustralya’nın devreye aldığı 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı Avrupa’da da tartışma konusu haline geldi. Fransız medyası hükümetin konuyla ilgili bir çalışma yaptığını belirterek düzenlemenin eylül ayında yürürlüğe girmesinin beklendiğini yazdı. Öte yandan Almanya da konunun araştırılması için bir komite kurmaya karar verdi.

Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye’de de sosyal medya yasağı gündemde bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aralık ayında konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini öneriyoruz” dedi.

TARİH ORTAYA ÇIKTI

tv100 canlı yayınında konuşan Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bakan Göktaş ile yaptığı görüşmeyi anlatarak sosyal medya düzenlemesi hakkında ayrıntılar verdi. Burhan yaptığı görüşmeyi “Bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Sayın Bakan diyor ki, 'Bu konu bütün dünyanın konuştuğu bir konu. Fakat bu bir internet yasağı değil bunun altını çizelim. Sosyal medya ve oyun yasağı. Biz de bu ay sonu itibariyle bunu uygulayacağız' dedi” sözleri ile anlattı.

Burhan, Göktaş'ın şu ifadeleri kullandığını söyledi:

"15 yaş altındaki çocuklar, sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek.

Sosyal medya mecraları ve oyun platformları devlet tarafından denetlenecek. Çocukların ticari bir meta olarak kullanılmasına artık izin verilmeyecek.

Çocuklar internet nedeniyle derslerinden uzaklaşıyor, bunalım ve strese giriyor. Çocuklar internette birer ticari kazanç aracı olarak kullanılıyor."