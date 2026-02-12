Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine, Bakanlık olarak 2024-2028 yıllarını kapsayan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın en önemli başlıklarından birinin, dijital çağda aileyi güçlendirmek olduğunu hatırlattı.

'SON AŞAMAYA GETİRDİK'

Bu kapsamda gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Göktaş, "Dünyada da pek çok gelişmeleri izlerken kendi ülkemizde bu sürecin bir parçası olmakla beraber bizler de ülkemizde 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirilmesini elzem olarak gördük. Çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. AK Parti Grubumuz yakın zamanda Meclis Başkanlığına bunu sevk edecektir" sözlerini sarf etti.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK'

Göktaş, düzenlemenin yaş aralığı ile ilgili değerlendirmesinde, amaçlarının sosyal medya platformlarına 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunmama yükümlülüğü getirmek olduğunu belirtti.

Sosyal medya platformlarının kontrol mekanizmasının işleyişine yönelik soru sonrası Göktaş, "Biz sosyal medya platformlarının nasıl yapmaları gerektiğini söylemiyoruz. Çünkü onlar gerek yapay zeka destekli, gerek pek çok araçları kullanarak aslında kimin sosyal medyayı kullandıklarını çok net bir şekilde görebildiklerini, anlayabildiklerini bizlere söylediler. Dolayısıyla o tespiti de kendilerinin yapmalarını ve uygun bir modeli kendilerinin geliştirmelerini istiyoruz" dedi.