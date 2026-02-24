Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Tarım ve doğa temalı uluslararası ölçekte büyük ilgi gören 15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nın ödüllü eserleri, AHL Park AVM’de düzenlenen törenle sanatseverlerle buluştu. Açılışa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nın ödüllü eserleri Çorum’da sergilenmeye başlandı. Doğanın estetiğini, üretimin gücünü ve insan emeğinin değerini gözler önüne seren fotoğraflar, AHL Park AVM’de vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergi, tarım ve doğa bilincinin sanatsal bir bakış açısıyla topluma aktarılmasını amaçlıyor.

PROTOKOL YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ

Açılış programına Vali Yardımcısı Sayın Yeliz Mercan, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil, şube müdürleri, İl Kontrol Laboratuvar Müdürü Erol Matpan, DSİ 54. Şube Müdürü Davut Gerçekçioğlu, DenizBank Çorum Şubesi yöneticileri, İl Müdürlüğü personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakanlık koordinasyonunda düzenlenen yarışmada dereceye giren fotoğraflar, uluslararası ölçekte tarımın ve ormanın insan hayatındaki yerini çarpıcı karelerle anlatıyor.

“TOPRAĞIN DEĞERİ SANATLA ANLATILIYOR”

Sergide yer alan eserler; doğanın korunması, sürdürülebilir üretim ve kırsal yaşamın önemi gibi temaları güçlü görsellerle yansıtıyor. Fotoğraflar, yalnızca estetik bir sunum değil, aynı zamanda tarımsal üretimin ve doğal kaynakların stratejik önemine dair bir farkındalık çağrısı niteliği taşıyor.

Ziyaretçiler, üretimin bereketini ve emeğin değerini anlatan kareler karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

ULUSLARARASI İLGİ GÖREN ORGANİZASYON

Her yıl binlerce başvurunun yapıldığı yarışma, tarım ve doğa temalı fotoğraf alanında önemli organizasyonlar arasında yer alıyor. Yarışmada dereceye giren eserler farklı illerde sergilenerek geniş kitlelere ulaştırılıyor.

Çorum’da açılan sergi de bu kapsamda vatandaşların beğenisine sunuldu.

ZİYARET ÇAĞRISI

Sergi belirli süre boyunca AHL Park AVM’de ziyarete açık olacak. Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, doğanın güzelliklerini ve üretimin anlamını yansıtan bu özel sergiyi görmek isteyen tüm vatandaşları davet etti.

Bu anlamlı organizasyonun kentte kültürel ve sanatsal farkındalığa katkı sağlaması bekleniyor.