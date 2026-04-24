Düşük maliyetli ulaşımın Avrupa'daki önemli kalelerinden biri olan BlaBlaCar Bus, 2026 yılı sonunda sektörden çekileceğini duyurdu. Artan operasyonel maliyetler ve finansal verimsizlik nedeniyle alınan bu karar, hem bütçe dostu seyahat eden yolcular hem de sisteme entegre olan onlarca partner firma için zorlu bir süreci başlatacak.

KAR DÜZEYİ HEDEFİNE ULAŞAMADI

Gazete Pencere'nin haberine göre, şirket yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, Fransa ve Avrupa genelindeki otobüs seferlerinin 2026 yılının sonu itibarıyla tamamen sonlandıracağını duyurdu. Bu kararın arkasındaki temel neden olarak operasyonel maliyetlerin karşılanamaması ve faaliyetlerin beklenen kâr düzeyine ulaşamaması gösterildi. Özellikle küresel ölçekteki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselen yakıt fiyatları, düşük bilet politikası izleyen firmanın üzerindeki ekonomik baskıyı artırarak bu süreci hızlandırdı.

Hâlihazırda İngiltere'den İspanya'ya, Almanya'dan İtalya'ya kadar 15 farklı ülkede 300'den fazla şehre hizmet veren BlaBlaCar Bus, yılda yaklaşık 6 milyon yolcuya ulaşan dev bir ağa sahip.