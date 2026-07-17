15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı kapsamında düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında gerçekleştirilen özel gösteri dikkat çekti.
İnsansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte gökyüzüne "253 Şehidimiz Anısına" yazısı yansıtıldı.
AY-YILDIZ FİGÜRÜ DE OLUŞTURULDU
Gösteride Bayraktar TB2 de yer alırken, insansız hava araçlarının koordineli uçuşuyla gökyüzünde Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldız figürü oluşturuldu.
15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında gerçekleştirilen gösteri, gökyüzünde oluşturduğu görüntülerle vatandaşlardan büyük ilgi gördü.