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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'un iki önemli ulaşım noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün işletme haklarının devrine yönelik özelleştirme sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Fransız altyapı yatırım şirketi Meridiam, ihaleye katılmak için Türk şirketi Makyol ile ortaklık kurmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Meridiam SAS, hükümetin hayata geçirmeyi planladığı özelleştirme programı kapsamında iki Boğaz köprüsünün işletme hakları için teklif vermeyi değerlendiriyor. Kaynaklar, şirketin bu amaçla Makyol İnşaat ile konsorsiyum oluşturmayı planladığını belirtti.

Haberde ayrıca bazı Türk müteahhitlik firmalarının da ihaleye katılabilmek için yabancı yatırımcılarla iş birliği seçeneklerini masaya yatırdığı ifade edildi.

İHALE DÖRT PAKET HALİNDE YAPILABİLİR

Kaynakların aktardığı bilgilere göre hükümet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyol ağının bazı bölümlerini kapsayan özelleştirme ihalesini başlatmaya hazırlanıyor. Varlıkların dört ayrı paket halinde ihaleye çıkarılmasının planlandığı öne sürüldü.

Meridiam ve Makyol konuya ilişkin açıklama yapmazken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da iddialarla ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

2012'DEKİ İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Boğaz köprüleri ve yaklaşık 2 bin kilometrelik otoyol ağının özelleştirilmesi amacıyla 2012 yılında düzenlenen ihalede 5,7 milyar dolarlık teklif verilmişti. Ancak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 milyar doların altındaki bir satışın kabul edilemeyeceğini ifade etmesinin ardından ihale iptal edilmişti.

Her gün yüz binlerce aracın kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, halen Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletiliyor.