Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı? 3 gece kapatılmıştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı? 3 gece kapatılmıştı

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, "Asırlık Gece" belgesel çekimleri nedeniyle uygulanan gece kısıtlamaları sona erdi. 3, 4 ve 5 Ağustos geceleri Anadolu-Avrupa yönünde yapılan geçici kapatmaların ardından, köprüde çift yönlü ulaşım bugün itibarıyla tamamen normale döndü. (297 harf)

Kaynak: Haber Merkezi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı? 3 gece kapatılmıştı - Resim: 1

İstanbul'un en önemli ulaşım akslarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, hafta başından bu yana uygulanan gece kısıtlamaları tamamen sona erdi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı? 3 gece kapatılmıştı - Resim: 2

Köprü, planlanan takvimin tamamlanmasının ardından yeniden kesintisiz olarak trafiğe açıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı? 3 gece kapatılmıştı - Resim: 3

BELGESEL ÇEKİMLERİ NEDENİYLE KAPATILMIŞTI

TRT iç yapımı olan ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan "Asırlık Gece" belgesel dizisinin çekimleri kapsamında, köprü üzerinde yoğun bir çalışma yürütüldü.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı? 3 gece kapatılmıştı - Resim: 4

Güvenli bir çalışma ortamının sağlanabilmesi amacıyla köprü, 3, 4 ve 5 Ağustos geceleri saat 01.00 ile 05.00 arasında geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı? 3 gece kapatılmıştı - Resim: 5

ULAŞIM TEK YÖNLÜ DURDURULMUŞTU

Dört saatlik zaman dilimlerinde uygulanan bu tedbir, yalnızca Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünü kapsadı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı? 3 gece kapatılmıştı - Resim: 6

Sürücüler, çalışma süresince alternatif güzergahlara yönlendirildi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı? 3 gece kapatılmıştı - Resim: 7

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI, KÖPRÜ AÇILDI

Üç gecelik planlı kısıtlama programının başarıyla tamamlanmasının ardından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönlü ulaşım bu sabah itibarıyla yeniden normale döndü.

Yetkililer, köprü üzerinde şu an için herhangi bir kapalı şerit veya ulaşım engelinin bulunmadığını bildirdi.

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