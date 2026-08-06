15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı? 3 gece kapatılmıştı

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI, KÖPRÜ AÇILDI

Üç gecelik planlı kısıtlama programının başarıyla tamamlanmasının ardından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönlü ulaşım bu sabah itibarıyla yeniden normale döndü.

Yetkililer, köprü üzerinde şu an için herhangi bir kapalı şerit veya ulaşım engelinin bulunmadığını bildirdi.