Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı’nın 15 Temmuz genelgesinde yer alan “kurucu dönüm noktası” ifadesi siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Gazetemizde yayımlanan ve Fatih Ergin'in özel haberiyle ortaya çıkan skandal genelgeye, CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’dan sert tepki geldi.

'NEYİ KURDUNUZ?'

Murat Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye "Neyi kurdunuz?" sorusunu yönelterek, 15 Temmuz’un yeni bir devlet kurmadığını, aksine 1923’te kurulan Cumhuriyeti koruduğunu vurguladı.

'KURUCU İRADE TEKTİR, MİLLİDİR VE TARTIŞMAYA KAPALIDIR'

Murat Bakan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu liderinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kuruluş tarihinin ise 29 Ekim 1923 olduğunu hatırlatarak "Kurucu irade tektir, millidir ve tartışmaya kapalıdır. 15 Temmuz gecesi milletimiz tanklara ve uçaklara karşı anayasal düzeni, yani Cumhuriyeti savunmuştur. 15 Temmuz’a 'kuruculuk' atfetmek, tarihimizi 2016'dan başlatan alternatif bir hikaye yazma hevesidir. Milli Eğitim Bakanı’nın Kurtuluş Savaşı’nı hedef alan müfredat hamlesinin ardından gelen bu genelge, devletin kurucu hafızasının adım adım silinmek istendiğini gösteriyor. Buna izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz’a “kuruculuk” atfetmek, Cumhuriyet’in kuruluşunu paranteze almak, tarihimizi 2016’dan başlatan ikinci bir hikâye yazmaya heveslenmek demektir" sözlerini sarf etti.

'MÜLKİ İDAREDEN GELEN SAYIN BAKAN'DAN BEKLENTİMİZ AÇIKTI'

"Mülki İdareden gelen Sayın Bakan’dan beklentimiz açıktı" diyen Bakan, "Teşkilatı bilen bir isim olarak Bakanlığı daha iyi çalışan bir kurum, ülkeyi daha güvenli bir yer haline getirmesi. Üstelik Sayın Bakan bir polis babasıdır. Bu yönü ile bizim nezdimizde kendinden önceki tüm bakanlardan pozitif olarak ayrışmaktadır.

Polisin, jandarmanın çilesini evladı sebebiyle bizzat yaşamış bir isimden beklenti, bugüne kadar bu koltukta oturan bütün bakanlardan çok daha fazlaydı. İşte tam da bu yüzden, polisin ve jandarmanın özlük hakları konusunda atılmayan her adım, geçen her gün bu hayal kırıklığını biraz daha derinleştirmektedir.

Sayın Bakan’ın gündeminde polisin ödenmeyen fazla mesaisi yok; genelgelere tarih yazma hevesi var. Gündeminde jandarmanın ağır çalışma koşulları yok; odalara asılacak semboller var. Oysa İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan kişinin asli görevi bellidir: Polisimizin fiilen çalıştığı her saatin karşılığının ödenmesi. Haftalık çalışma sürelerinin insani sınırlara çekilmesi; art arda gelen nöbetlerin, iptal edilen izinlerin, görev yerinde geçen bayramların son bulması.

Her biri teşkilat için ayrı bir yara olan polis intiharlarının nedenlerinin dürüstçe araştırılması ve önlenmesi. Jandarma personelinin ağır çalışma koşullarının düzeltilmesi. Polisin sendika hakkının nihayet tanınması.

'TARİH YAZMAYA HEVESLENENLERE DE TARİHİN NASIL YAZILDIĞINI 1923'Ü KURANLARDAN ÖĞRENMELERİNİ TAVSİYE EDERİZ'

Sayın Bakan’a hatırlatmak isteriz: Bir İçişleri Bakanı’nı kalıcı kılan, koltukta oturduğu sürenin uzunluğu değildir. Kalıcılık; polisin alın terinin karşılığını ödemekle, dağda kar altında görev yapan jandarmanın hakkını teslim etmekle, bu ülkeyi her yurttaş için daha güvenli ve daha özgür bir yer haline getirmekle kazanılır. Duvara asılan fotoğraflarla, genelgeye sıkıştırılan tarih tezleriyle değil. Cumhuriyet’in kurucu değerlerini, Atatürk’ün mirasını ve kolluk kuvvetlerinin haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tarih yazmaya heveslenenlere de tarihin nasıl yazıldığını 1923’ü kuranlardan öğrenmelerini tavsiye ederiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin imzasıyla 15 Temmuz’da gerçekleşecek etkinlikler hakkında 81 il valiliğine gönderilen resmi yazıda 15 Temmuz için “kurucu dönüm noktası” denildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Kurtuluş Savaşı’nı hedef alan ve büyük tepki toplayan sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzası ile 81 il valiliğine gönderilen resmi yazıda da tartışma yaratacak bir ifade yer aldı. FETÖ’nün püskürtülen hain darbe girişiminin onuncu yıl dönümünde gerçekleşecek etkinliklerle ilgili talimatların yer aldığı yazıda 15 Temmuz “kurucu dönüm noktası” olarak nitelendirildi.

'DEMOKRASİ TARİHİNE KURUCU DÖNÜM NOKTASI OLARAK KAZINMIŞTIR'

Resmi yazının ilk paragrafında “Tanklara, uçaklara ve silahlara karşı göğsünü siper eden Türk milletinin bu eşsiz kenetlenmesi, sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi olarak kalmamış; devlet ve millet bütünleşmesini en üst düzeyde tahkim ederek dünya demokrasi tarihine kurucu ve sarsılmaz bir dönüm noktası olarak kazınmıştır.” denildi. bu bizim Yeniçağ gazetemizin yaptığı haber. Fatih Ergin imzalı haber. Şimdi göndereceğim açıklamada CHP'li Murat Bakan'In yaptığı paylaşım. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği 15 Temmuz genelgesinde, 15 Temmuz’un “dünya demokrasi tarihine kurucu ve sarsılmaz bir dönüm noktası olarak kazındığı” ifade edilmektedir.