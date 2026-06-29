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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi İl Anma Komitesi Vali Muammer Erol’un başkanlığında toplanarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl dönümü anma programına son şeklini verdi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İl Anma Komitesi Toplantısına, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Alparslan İnce, Vali Yardımcısı Burak Keser, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Demirbaş, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zabit Yön, ilgili daire müdürleri katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl dönümü için daha etkin anma programı düzenlenmesi amacıyla ikinci kez toplantı yapıldığını belirten Vali Muammer Erol, “İllerde hazırlanacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yer alması istenilen bazı talepler oldu. Bu talepleri de karşılayacak şekilde, daha önce taslak olarak belirlediğimiz anma programımıza son şeklini vermiş olacağız. İl Anma Komitesinde yer alan kurumlarımızın yöneticilerinin de görüş ve önerilerini alarak bu toplantımızda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl dönümü anma programımıza son şeklini vereceğiz. Bizim arzumuz, anma programı kapsamında gerçekleştireceğimiz etkinliklere, programlara vatandaşlarımızın katılımını sağlamaktır. Bunun için tüm kurumlarımız üzerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirecektir.” dedi.

Toplantıda, daha sonra toplantıya katılan kurum yöneticilerinin de görüş ve önerileri alınarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle hazırlanacak İl Anma Programında ne gibi etkinlik ve programların yer alması gerektiği kararlaştırıldı.