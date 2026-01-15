Yeniçağ Gazetesi
15 Ocak 2026 Perşembe
15 Ocak 2026 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

15 Ocak 2026 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

15 Ocak 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri hangi diziler, filmler ve programlar bekliyor? İşte, TV yayın akışı...

Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, her gün olduğu gibi bugün de “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. 15 Ocak 2026 TV yayın akışı, ulusal kanallarda ekrana gelecek diziler, filmler, yarışmalar ve gündüz kuşağı programlarıyla dikkat çekiyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in 15 Ocak Perşembe gününe ait güncel yayın akışı…

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20.30 Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü

22.50 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

KANAL D

07:00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Miraç Kandili Özel

21.30 Jurassic World Yıkılmış Krallık

23.45 Jurassic World Yıkılmış Krallık

NOW TV

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Veliaht

STAR TV

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Greenland Son Sığınak

22.00 Greenland Son Sığınak

TRT 1

06.25 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.45 Miraç Gecesi

21.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

