15 Ocak 2026 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, her gün olduğu gibi bugün de “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. 15 Ocak 2026 TV yayın akışı, ulusal kanallarda ekrana gelecek diziler, filmler, yarışmalar ve gündüz kuşağı programlarıyla dikkat çekiyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in 15 Ocak Perşembe gününe ait güncel yayın akışı…
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.30 Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü
22.50 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Miraç Kandili Özel
21.30 Jurassic World Yıkılmış Krallık
23.45 Jurassic World Yıkılmış Krallık
NOW TV
07.30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV
07.00 Bahar
09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Veliaht
STAR TV
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Greenland Son Sığınak
22.00 Greenland Son Sığınak
TRT 1
06.25 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.45 Miraç Gecesi
21.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz