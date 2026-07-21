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Daha önce dört çocuk annesi olan ve yeniden çocuk sahibi olmayı planlamayan Na'amoana'nın hamileliği sırasında döllenen tek yumurta dörde ayrıldı. Böylece anne karnındaki dört bebeğin de genetik olarak tamamen aynı olduğu belirlendi.

ERKEN DOĞUMLA DÜNYAYA GELDİLER

Na'amoana, gebeliğinin 28'inci haftasını kısa süre geçtikten sonra Royal Brisbane and Women's Hospital'da gerçekleştirilen sezaryen operasyonuyla dört kız bebek dünyaya getirdi. Çok sayıda uzman sağlık çalışanının görev aldığı doğumun ardından ailenin çocuk sayısı sekize yükseldi.

"AVUSTRALYA'DA BİR İLK OLABİLİR"

Gebelik sürecini takip eden maternal-fetal tıp uzmanı ve kadın doğum doktoru Alexa Bendall, bu ölçekte bir vakanın ülkede daha önce görülmediğini düşündüklerini söyledi.

Bendall, "Bu gerçekten olağanüstü bir durum. Bildiğimiz kadarıyla Avustralya'da daha önce yaşanmadı. Dünyada da yalnızca birkaç benzer örnek bulunuyor olabilir" dedi.

Na'amoana ise hamile olduğunu öğrendiğinde en küçük çocuğunu hâlâ emziriyordu. Hastanede yapılan kontroller sırasında tek bebek beklerken dört bebek haberini alan aile büyük şaşkınlık yaşadı.

DOKTORLARININ ADINI YAŞATACAKLAR

14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklere Emily, Harriet, Catherine ve Alexa isimleri verildi. Aile, bebeklerden birine gebelik sürecini yakından takip eden doktor Alexa Bendall'ın adını verdi.

Bu jest karşısında duygulandığını belirten Bendall, "Bu harika bir sürpriz oldu. Bu özel aileye eşlik edebilmek bizim için büyük bir mutluluk. Artık sekiz çocuklu kocaman bir aile oldular" dedi.