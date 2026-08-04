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Kaynak: AA / DHA / İHA

Gaziantep'te yaşayan Gazi Albayrak, bayiden sıfır olarak satın aldığı Fiat Egea ile ilgili yaşadığını öne sürdüğü olay nedeniyle hukuki süreç başlattı. Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL ödeyerek satın aldığı aracın ekspertizde hasarlı çıktığını iddia eden Albayrak, daha sonra aracın model yılıyla ilgili de şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Albayrak, 2026 model olarak teslim aldığını belirttiği otomobilin evraklarını kontrol ettiğinde aracın 2025 model olduğunu fark ettiğini öne sürdü.

IŞIĞIN YANSIMASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İddiaya göre Temmuz ayında Gaziantep'teki yetkili Fiat bayisinden sıfır olarak Fiat Egea satın alan Gazi Albayrak, yaklaşık bir ay sonra iş yerinin önünde park halindeki aracının sağ arka kapısında ışığın yansımasıyla oluşan dalgalanmayı fark etti.

Bunun üzerine aracı ekspertize götüren Albayrak, ekspertiz raporunda sağ arka kapının boyalı ve onarım gördüğünün tespit edildiğini iddia etti.

Araç sahibi, bu durumu bayiye bildirdiğini ancak sorumluluğun kabul edilmediğini öne sürdü.

"2026 MODEL DİYE ALDIM, 2025 MODEL ÇIKTI" İDDİASI

Ekspertiz işlemleri sırasında araç evraklarını da inceleyen Albayrak, ikinci bir sürprizle karşılaştığını söyledi.

2026 model olarak teslim aldığını ifade ettiği otomobilin 2025 model olduğunu iddia eden Albayrak, evraklarda buna ilişkin düzenleme yapıldığını öne sürerek avukatı aracılığıyla bayi hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı.

TESLİM SIRASINDA İMZALATILAN BELGEYİ ANLATTI

Aracı teslim alırken kaput üzerindeki küçük bir çizik nedeniyle kendisine indirim teklif edildiğini belirten Albayrak, bu sırada hasarlı araç teslim aldığına ilişkin bir muvafakatname imzalatılmak istendiğini söyledi.

Belgede değişiklik yapılmasını talep ettiğini ifade eden Albayrak, yalnızca kaputtaki kılcal çizikle sınırlı bir açıklamanın yer aldığı belgeyi imzaladığını, aracın başka bir bölümünde hasar olabileceğini ise hiç düşünmediğini dile getirdi.

BAYİYE SÜRE VERDİ: KEPÇEYLE EZECEĞİM

Sorunun çözülmediğini öne süren Albayrak, bayinin kendisine yeni araç için 150 bin TL fark talep ettiğini iddia etti.

Yaşananları kabul etmediğini belirten araç sahibi, bayiye cuma gününe kadar süre verdiğini ifade ederek, iddialarının doğrulanması ve gerekli işlemlerin yapılmaması halinde aracını kepçeyle ezeceğini açıkladı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Albayrak, yaşadığı olay nedeniyle avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlattığını belirterek, sıfır araç satın alacak vatandaşlara teslim almadan önce mutlaka ekspertiz yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.