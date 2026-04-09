1,5 milyon TL ödeme yapacaklar: Şaka değil gerçek... Dünyanın en garip iş ilanı

Genellikle iş ilanlarında "üst düzey tecrübe" ve "profesyonellik" aranmasına alışığız; ancak Icelandair bu kuralı kökünden yıkıyor. İzlanda merkezli havayolu şirketi, yeni kampanyasında profesyonelleri değil, deklanşöre bastığında hüsran yaratan amatörleri aradığını duyurdu. Amaç ise oldukça net: İzlanda’nın doğal güzelliklerinin, fotoğraf çekmeyi hiç beceremeyen biri tarafından bile ne kadar büyüleyici görünebileceğini kanıtlamak.