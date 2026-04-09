1,5 milyon TL ödeme yapacaklar: Şaka değil gerçek... Dünyanın en garip iş ilanı

Akıllı telefonların gelişmiş kameralarına rağmen hala bulanık kareler çekiyor, parmağınızla lensi kapatıyor ya da kadrajı bir türlü ayarlayamıyorsanız üzülmeyin. İzlandalı dev havayolu şirketi Icelandair, fotoğrafçılıkta "sıfır yetenek" olanlara kapılarını açıyor. Hem de 43 bin euroluk (yaklaşık 1,5 milyon TL) devasa bir ödemeyle!
İzlandalı havayolu şirketi Icelandair, "dünyanın en kötü fotoğrafçısını" arıyor. 10 günlük rüya gibi bir seyahat ve 43 bin euroluk ödeme için tek şart; profesyonel olmamak! İşte bu sıra dışı ilanın detayları...Derleyen: Süleyman Çay
Genellikle iş ilanlarında "üst düzey tecrübe" ve "profesyonellik" aranmasına alışığız; ancak Icelandair bu kuralı kökünden yıkıyor. İzlanda merkezli havayolu şirketi, yeni kampanyasında profesyonelleri değil, deklanşöre bastığında hüsran yaratan amatörleri aradığını duyurdu. Amaç ise oldukça net: İzlanda’nın doğal güzelliklerinin, fotoğraf çekmeyi hiç beceremeyen biri tarafından bile ne kadar büyüleyici görünebileceğini kanıtlamak.
Kampanyaya seçilen şanslı isimleri sadece bir seyahat değil, tam anlamıyla bir servet bekliyor. İşte o dev paketin içeriği:
10 Günlük İzlanda Turu: Tüm konaklama ve ulaşım masrafları şirkete ait.
Ücret: İçerik üretimi ve çekimler karşılığında tam 43 bin euro ödeme.
Rota: Sadece İzlanda ile sınırlı değil; kazananların İngiltere ve ABD rotalarında da seyahat edebilmesi gerekiyor.
Kimler Başvurabilir? (Aranan Şartlar)
Şirket, adayların profesyonel bir geçmişe sahip olmamasını özellikle vurguluyor. Başvuru için temel şartlar ise şunlar:
Fotoğrafçılıkta profesyonel bir kariyere sahip olmamak.
Doğa yürüyüşlerine ve dış çekimlere dayanıklı olmak.
Kamera karşısında doğal ve rahat davranabilmek.
21 yaşını doldurmuş ve geçerli bir pasaporta sahip olmak.
Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?
Bu sıra dışı işe başvurmak isteyenler "reallybadphotographer” adresi üzerinden şanslarını deneyebilirler. Başvuru sırasında adaylara, fotoğrafçılık beceriksizliklerini ölçen 6 soru yöneltiliyor. Şansını artırmak isteyenler ise neden "en kötü" aday olduklarını anlatan 60 saniyelik kısa bir video ekleyebiliyor