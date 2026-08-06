1.5 milyon liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar

ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 4.463,96 TL
Vade Sonu Bakiye: 154.463,96 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 4.463,96 TL
Vade Sonu Bakiye: 154.463,96 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 4.298,62 TL
Vade Sonu Bakiye: 154.298,62 TL
Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 4.312,88 TL
Vade Sonu Bakiye: 154.312,88 TL
Türkiye İş Bankası
Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 4.122,74 TL
Vade Sonu Bakiye: 154.122,74 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 4.502,47 TL
Vade Sonu Bakiye: 154.502,47 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 4.448,22 TL
Vade Sonu Bakiye:154.448,22 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 4.312,88 TL
Vade Sonu Bakiye: 154.312,88 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 4.463,96 TL
Vade Sonu Bakiye: 154.463,96 TL