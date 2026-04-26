Olay, yaklaşık 2 ay önce Siraceddin Yalçın’ın taziye dönüşü aranmasıyla başladı. Dolandırıcıların telsiz sesleri ve profesyonel konuşmalarıyla kurduğu tuzağı anlatan Yalçın, yaşadıklarını şu sözlerle özetledi:

"Bana Batman’da bir kuyumcunun soyulduğunu ve olay yerinde kimlik fotokopimin bulunduğunu söylediler. ‘Masumsun ama altınların incelenmesi lazım’ dediler. Beni bir parka yönlendirdiler. ‘Yanına gelecek polisler sana parolanı söyleyecek’ dediler. Parola "Bayrak"tı. Karanlıkta yanıma gelen kişiler bu parolanı söyleyince ben de altın dolu çantayı verdim."

120 KAMERA VE 92 SAATLİK MESAİ

Dolandırıcılık şikayetinin ardından Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kent genelindeki 120 farklı güvenlik kamerasından alınan 92 saatlik görüntü saniye saniye izlendi. Şüphelilerin S.T. ve M.V.A. olduğu tespit edilerek Diyarbakır’daki adreslerine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen altınlar sahibine teslim edildi.

"BEN DÜŞTÜM, SİZ DÜŞMEYİN"

Altınlarını teslim alırken büyük mutluluk yaşayan Yalçın, yanına gelen gerçek polislere bile ilk başta "Sizin operasyondan haberiniz yok" diyerek inanmadığını itiraf etti. Vatandaşları benzer tuzaklara karşı uyaran Yalçın "Kendini savcı, polis, asker diye tanıtıp para veya altın isteyen hiç kimseye inanmayın. Devletin hiçbir görevlisi sizden böyle bir şey talep etmez. Ben altınlarımı aldım ama alamayan çok kişi var, lütfen dikkatli olun" dedi.