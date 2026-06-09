Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü genç kaskının sağladığı koruma sayesinde olası bir ölümcül kazayı hafif yaralarla atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de bulunan Dr. Ali İhsan Çuhacı Caddesi ile Ümmühan Aktan Sokak kesişiminde yaşandı. İddiaya göre aynı istikamette ilerleyen motosiklet ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü K.C.D., aracından savrularak asfalt zeminde metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KASKI OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

Yaklaşık 15 metre sürüklendiği belirtilen genç sürücünün, başında bulunan kask sayesinde ciddi bir kafa travmasından korunduğu öğrenildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan K.C.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı.