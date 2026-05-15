Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

YENİÇAĞ - 15 Mayıs 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI İÇİN ‘FERMUAR’ SİSTEMİ: AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Durağan seyreden İmralı Süreci’nde hareketli günler yaşanıyor. MİT'in, terör örgütü PKK’dan silah bırakmaya yönelik net takvim ve yol haritası talep ettiği öne sürüldü. Sürecin ilerleyen aşamalarında karşılıklı adımların eş zamanlı atılmasını öngören "fermuar sistemi"nin uygulanacağı iddia edildi.

PEŞ PEŞE ÜÇ: CHP'Lİ DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NE OPERASYON

Peş peşe üç CHP'li belediyeye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İBB ve Üsküdar Belediyesi'nin ardından Denizli Merkezefendi Belediyesi’ne de operasyon düzenlendiği ortaya çıktı.

ERDOĞAN'IN HUKUKÇUSU BİLE UYARDI: SORUŞTURMA GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLMEMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukukçusu olarak bilinen İzzet Özgenç, sosyal medyada yaptığı paylaşımda son dönemdeki soruşturmalarda gizlilik ihlali yaşanmasına tepki gösterdi. Özgenç, gizlilik ihlalinin soruşturmalara ve davalara nasıl zarar verdiğine de değindi.

KIZILAY'DA PAYLAŞIM SKANDALI: KADINLARI HEDEF ALDI, ŞERİAT İSTEDİ

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli’nin kadınları hedef alarak şeriat çağrısında bulunan paylaşımına karşın CHP'li Aşkın Genç, “Kadınların eğitim hakkını ve laik Cumhuriyet’i hedef alan bu gerici anlayışın Kızılay’da yeri olamaz” diyerek Beydilli’nin görevden alınması çağrısında bulundu.

ALİ BABACAN SERT KONUŞTU: 'ÜLKEYİ CHP'YE BIRAKMAK İSTEMİYORUZ'

Ali Babacan, CHP’nin iç tartışmalarını ve siyasi transferlere yönelik yaklaşımını eleştirdi. Babacan, "Kendi iç sıkıntıları ile uğraşan ana muhalefete de bu ülkeyi bırakmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ YENİÇAĞ

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN İÇİN 'CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK' UYARISI: ALTIN, GÜMÜŞ VE BORSA TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda taşları yerinden oynatacak açıklamalarda bulundu. Altın piyasasında Cumhuriyet tarihinde ilk kez görülen bir dönemin başladığını belirten Memiş, altın, gümüş, borsa ve küresel "Büyük Reset" sürecine dair çarpıcı tahminlerini paylaştı.

TÜRKİYE’NİN KÖKLÜ FİRMASI İFLAS ETTİ: YOLUN SONU GÖRÜLDÜ

2003 yılından bu yana deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Büyük Varan Denizcilik Turizm ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme iflas kararı verdi. İstanbul Anadolu İcra Dairesi, şirketin iflasının resmen açıldığını duyurdu.

TEKSTİL DEVİ BBX BABY KİDS KEPENKLERİ İNDİRİİYOR: KONKORDATO İSTEDİLER

BBX Baby Kids Tekstil, yaşadığı mali sorunlar sonrasında konkordato talep etti. Mahkeme, 24 ülkeye ihracat yapan dev şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verirken, icra ve haciz işlemlerini de durdurdu.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI -Selçuk Geçer

YOK ÖYLE “SÖYLEDİM, KAÇTIM” EMEKLİ, MEMUR VE VATANDAŞA BORCUNU HEMEN ÖDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon ara hedefini ve yıl sonu tahminlerini değiştirme kararı aldı.

DÜNYA YENİÇAĞ

TRUMP’TAN İRAN’A YENİ SALDIRI SİNYALİ: BİRAZ TEMİZLİK YAPMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ

ABD Başkanı Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada İran’a yeni saldırı sinyali verdi. Trump, diğer ülkelerin baskısıyla İran ile ateşkes imzaladığını ancak "biraz temizlik çalışması" yapmak zorunda kalabileceğini söyledi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ’DEN SERT SÖZLER: AMERİKALILARA GÜVENMİYORUZ

İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD’ye yönelik sert sözler geldi. Arakçi, diplomasiye fırsat vermek için ateşkesi korumaya çalıştıklarını söyledi. Arakçi, “Amerikalılara güvenimiz yok” diyerek savaş halinde oldukları ülkeler dışında tüm gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçebileceğini söyledi.

BAE'DEN AKIL ALMAZ PETROL HAMLESİ... HEDEF: İRAN'IN BOĞAZINI KESMEK

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın emriyle Hürmüz Boğazı'nı baypas eden ve 2027'de faaliyete geçmesi planlanan yeni "Batı-Doğu Boru Hattı" projesini hızlandırma kararı aldı.

ABD’DE KÜÇÜK UÇAK EVE ÇAKILDI: HAYATINI KAYBEDENLER VAR

ABD’nin Ohio eyaletinde bir küçük uçak eve çakıldı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken çıkan yangın sonrası bölgeyi yoğun duman kapladı.

SPOR YENİÇAĞ

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Süper Lig’de üst üste 4’üncü, toplamda ise 26’ncı kez mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılılar, muhteşem şampiyonluğu bugün taraftarıyla kutlamalar Galatasaray Lisesinde başladı.

AZİZ YILDIRIM’DAN MOURİNHO’YU ÜZECEK TRANSFER

Fenerbahçe'nin yaklaşan kongresi öncesinde iddialı adımlar atan Aziz Yıldırım, teknik direktör Jose Mourinho’nun Benfica'dan öğrencisi olan Yunan golcü Vangelis Pavlidis'i kadroya katmak için menajerler düzeyinde ilk resmi temasları gerçekleştirdi.

İNGİLİZ FUTBOLUNDA CASUSLUK SKANDALI: ACUN ILICALI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İngiltere Championship play-off finalinde Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City ile eşleşen Southampton hakkında ortaya atılan skandal iddialar futbol dünyasını sarstı.