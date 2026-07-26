Türkiye, tarımsal üretimde katma değerli ürünlerden biri olan kurutulmuş domateste dünya pazarındaki yerini güçlendirmeye devam ediyor.

2026 yılının ocak-haziran döneminde Türkiye’den 91 ülkeye 18 bin 301 ton kurutulmuş domates ihraç edildi. Bu ihracattan 60 milyon 989 bin dolar gelir sağlandı.

15 kilo yaş domatesten 1 kilo çıkıyor, Türkiye 91 ülkeye satıyor - Resim : 1

Domates üretiminde Çin ve Hindistan’ın ardından dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan Türkiye, taze tüketimin yanı sıra salça, sos ve kurutulmuş ürünlerle de domatese ekonomik değer kazandırıyor.

KURU DOMATESİN YOLCULUĞU ZORLU EMEKLE BAŞLIYOR

Antalya, Mersin ve İzmir başta olmak üzere birçok bölgede yetiştirilen domatesler, hasadın ardından uzun bir işlem sürecinden geçiyor.

Sanayide alarm zilleri: Üretim var, kazanç yokSanayide alarm zilleri: Üretim var, kazanç yokGündem

Temmuz ayında başlayan üretim sürecinde tarlalardan toplanan domatesler, kurutma alanlarına taşınıyor. İşçiler tarafından tek tek ikiye ayrılan domatesler, müşteri taleplerine göre tuzlanıyor veya kükürtleniyor.

Yaklaşık bir hafta boyunca güneş altında bekletilen domatesler, daha sonra işleme tesislerinde temizlenerek paketleniyor ve ihracata hazır hale getiriliyor.

2 ayda net 200 bin lira kazanç elde ediyorlar: Bacasız fabrika gibi para basıyor2 ayda net 200 bin lira kazanç elde ediyorlar: Bacasız fabrika gibi para basıyorGündem

EN FAZLA TALEP ABD’DEN GELDİ

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye’nin kurutulmuş domates ihracatında en büyük pazar ABD oldu.

İlk 6 ayda ülkelere göre ihracat rakamları şöyle:

ABD: 16 milyon 53 bin dolar
İtalya: 8 milyon 864 bin dolar

İngiltere:5 milyon 344 bin dolar
Türk kuru domatesleri özellikle Avrupa ülkeleri ve ABD’de makarna, pizza, salata ve hamburger gibi ürünlerde kullanılıyor.

Kimsenin yüzüne bakmadığı ürün servete dönüştü: 6 bin kişiye geçim sağlıyorKimsenin yüzüne bakmadığı ürün servete dönüştü: 6 bin kişiye geçim sağlıyorEkonomi

HEDEF YIL SONUNDA 100 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, kuru domates üretiminde bu yıl verimli bir sezon yaşandığını belirtti.

15 kilo yaş domatesten 1 kilo çıkıyor, Türkiye 91 ülkeye satıyor - Resim : 5

Kurutulmuş domatesin önemli bir ihracat ürünü olduğunu ifade eden Olgun, yılın ilk yarısında yaklaşık 60 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, yıl sonunda ise 100 milyon dolarlık ihracat hedeflendiğini söyledi.

Olgun, Türk kuru domateslerinin İtalya’da pizza, sos ve makarna sektöründe, ABD ve Brezilya’da ise özellikle hamburger ürünlerinde kullanıldığını kaydetti.

15 KİLO DOMATESTEN SADECE 1 KİLO KURU DOMATES ÇIKIYOR

İzmir’de kuru domates üretimi yapan ve ihracat gerçekleştiren Kemal Saygıner, üretim sürecinin yoğun emek gerektirdiğini belirtti.

Domateslerin ihraç edilecek ülkelere göre hazırlandığını anlatan Saygıner, kaliteye göre ayrılan ürünlerin soğuk hava depolarında siparişleri beklediğini söyledi.

Domates hasadı için köylerinden kilometrelerce uzağa gidiyorlar: Sebebini duyan inanamıyorDomates hasadı için köylerinden kilometrelerce uzağa gidiyorlar: Sebebini duyan inanamıyorGündem

Saygıner, 15 kilogram yaş domatesten ortalama 1 kilogram kurutulmuş domates elde edildiğini ifade etti.

Türkiye’nin kuru domatesi, yüksek katma değeri ve dünya pazarındaki talebiyle tarımsal ihracatta önemli gelir kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.