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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ - 15 Haziran 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

MURAT EMİR AÇIKLADI: ÖZGÜR ÖZEL GRUP TOPLANTISI YAPMAYACAK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özgür Özel'in grup toplantısı yapmayacağını açıkladı. Emir, genel merkezin de grup toplantısı için başvuru yapmadığını belirtti.

CHP'DEKİ İHRAÇLAR TBMM KOMİSYONLARINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu'nun topladığı 10 Haziran tarihli MYK’da ihracı istenen isimlerin, TBMM komisyonlarındaki görevleri de düşürüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP Grup Sözcüsü olan Veli Ağbaba’nın yanı sıra komisyonlarda görevli görevli beş milletvekilinin isimleri de listelerden çıkarıldı.

ERDOĞAN NATO ZİRVESİ İÇİN HAZIRLANAN HAVALİMANINI AÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için hazırlanan Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu. 2026 yılının Türkiye için zirveler yılı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Kimsenin bizi hedefimizden alıkoymasına müsaade etmeyiz." dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN TARİH VERDİ: O GÜNE KADAR HEPSİ TOPLANACAK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamının toplatılacağını ve barınaklara gönderileceğini açıkladı.

DÜNYA YENİÇAĞ

ABD VE İRAN SAVAŞI BİTİRİYOR: İMZALAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

ABD ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan savaş sona eriyor. İki ülke nihai anlaşma için imzaları 19 Haziran’da atacak. Cenevre’de atılacak imzalar ile birlikte Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi geçişlerine tamamen açılması bekleniyor. Ancak İsrail, Lübnan’da işgale devam edeceğini belirtti.

BÜYÜKELÇİ BARRACK'TAN TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ ROLÜNE ÖVGÜ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD ile İran arasında sağlanan tarihi mutabakatta Türkiye'nin üstlendiği diplomatik rolü takdir eden bir açıklama yaptı.

EKONOMİ YENİÇAĞ

AKARYAKITTA GÖRÜLMEMİŞ İNDİRİM: RAKAM ÇİFT HANELERDE

ABD ve İran'ın savaşı sonlandırma konusunda anlaşması, brent petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın 83 dolar seviyelerindeki petrolün 75 dolara gerilemesi konusunda baskısı, akaryakıtta dev indirimlerin habercisi oldu.

LİMONUN TANESİNİ 24 LİRA OLDU, VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ: NEDİR BU MİLLETİN ÇEKTİĞİ

Osmaniye’de manavda limonun tanesinin 24 liraya satılmasına vatandaşlar tepkilerini “Nedir bu milletin çektiği ceza, verdiği üç kuruş para” sözleriyle dile getirdi.

MUSTAFA SÖNMEZ AÇIKLADI: CARİ AÇIK İÇİN KAÇ DOLAR YAKILDI?

Mustafa Sönmez, cari açığı finanse etmek için son bir yılda ödenen dış borç faizinin 24 milyar dolara yaklaştığına dikkat çekerek, suni siyasi gündemlerle asıl ekonomik enkazın gizlendiğini savundu.

IBAN AÇIKLAMASINI BOŞ BIRAKAN KİRACILAR DİKKAT: EV SAHİBİ BUNLARI YAPABİLİR

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde açıklama kısmının boş bırakılmasının tek başına sorun yaratmayacağını ancak yine de risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA “DİJİTAL DEVİR” ÇAĞRISI: GÜVENLİ SİSTEM TALEBİ ARTIYOR

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç satışlarında güvenli ödeme, dijital kimlik doğrulama ve elektronik onay sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

SPOR YENİÇAĞ

FATİH TERİM MAĞLUBİYETİN ŞİFRELERİNİ AÇIKLADI: ‘BİZ OYNAMADIK OYALANDIK’

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, tecrübelerini aktarmak için açtığı Youtube kanalının ilk videosunda A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya karşı aldığı 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Terim dikkat çeken tespitlerde bulundu.

MOURİNHO ÜSTÜNÜ ÇİZDİ GALATASARAY RADARINA ALDI: REAL MADRİD'İN YILDIZI ASLAN MI OLACAK?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Real Madrid’in 23 yaşındaki çok yönlü stoperini gündemine aldı. Mourinho’nun kadroda düşünmediği, güncel değeri 20 milyon Euro olan İspanyol yıldız için sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle dev kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

DÜNYA KUPASI'NDA İLK MAÇTAN SONRA KOVULDU: AĞIR YENİLGİ SONUNU GETİRDİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz bir gelişme yaşandı. F Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'e 5-1 yenilen Tunus, 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı.

GÜNÜN YAZISI YENİÇAĞ

SELÇUK GEÇER: EMEKLİYE MEMURA DEV MÜJDE...

Temmuz yaklaşıyor…

Her yıl olduğu gibi yine aynı manşetler dolaşımda.

“Memura tarihi zam…”

“Emekliye dev müjde…”

“Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz…”

Oysa millet artık bu cümleleri ezbere biliyor.

Çünkü herkes aynı filmi defalarca izledi.